Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlu Baran'ı kucağına aldı: Doğum yöntemi dikkat çekti

Eda Erol, suda doğum yöntemini tercih ederek sağlıklı bir şekilde oğlunu kucağına aldı.

Eda Erol ve pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.

Eda Erol ve Ekrem Karaçayır / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİ

Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Erol, ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birliktelik yaşayan Eda Erol, 28 Ağustos 2025 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.