Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlu Baran'ı kucağına aldı: Doğum yöntemi dikkat çekti
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erol, suda doğum yöntemiyle anne olmayı tercih etti. Doğumun ardından yaptığı paylaşımla oğlunun adını da ilk kez duyurdu.
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- Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ilk bebeği Baran'ı dünyaya getirdi.
- Eda Erol ve pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.
- Eda Erol, suda doğum yöntemini tercih ederek sağlıklı bir şekilde oğlunu kucağına aldı.
- Esra Erol, teyze olmanın sevincini yaşayarak kardeşinin bebeğine Baran ismini koydu.
- Sosyal medyada paylaşılan müjdeli haber, takipçilerden yoğun tebrik mesajları aldı.
atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİ
Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Erol, ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birliktelik yaşayan Eda Erol, 28 Ağustos 2025 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.
ANNE OLMA HEYECANINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Evliliğinin ardından hamile olduğunu açıklayan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne olma heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.
Daha sonra düzenledikleri cinsiyet partisinde bebeklerinin erkek olacağını duyuran çift, büyük mutluluk yaşamıştı.
SUDA DOĞUM YÖNTEMİ TERCİHİ
Uzun süredir oğlunu kucağına almak için gün sayan Eda Erol, doğum için son dönemde oldukça tercih edilen suda doğum yöntemini seçti.
Başarılı geçen doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AİLENİN SON ÜYESİ: BARAN
Bu mutlu gelişmeyle birlikte Esra Erol da teyze olmanın sevincini yaşadı. Doğumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan çiçeği burnunda annenin erkek bebeğinin adının Baran olduğu ortaya çıktı.
TAZE ANNEYE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Eda Erol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri ve sevenleri taze anneye tebrik mesajları gönderirken, paylaşım magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.