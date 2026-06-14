Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet’ten samimi itiraflar: "Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendim"
atv’nin geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden dizisi "Kuruluş Orhan"da Nilüfer Hatun karakterine hayat veren Fas doğumlu güzel oyuncu Mahassine Merabet, a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Türkiye'ye olan bağını ve şaşırtıcı Türkçe öğrenme hikayesini anlatan başarılı oyuncu, set atmosferinden en sevdiği Türk yemeğine kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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- Fas doğumlu oyuncu Mahassine Merabet, a Para ekranlarında Biz Bize programına katıldı.
- Merabet, Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini ve Türkiye'de kendini çok rahat hissettiğini açıkladı.
- Oyuncu, atv'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde Nilüfer Hatun karakterini canlandırdı.
- Merabet, at binmeyi Türkiye'de öğrendiğini ve bu hobiden keyif aldığını söyledi.
- Oyuncu, Fas'a giderken yanında Türk kültürüne ait ürünler götürüyor ve en sevdiği Türk yemeğinin etli sarma olduğunu belirtti.
Fas doğumlu oyuncu Mahassine Merabet, a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın konuğu oldu.
"TÜRK DİZİLERİNİ İZLEYEREK TÜRKÇE ÖĞRENDİM
Türkiye'ye ve Türkçe diline olan bağını anlatan başarılı oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkçeyi öğrenme sürecini anlatan oyuncu, "Türk dizilerini lise sonda izlemeye başladım. Merakım arttı. Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendim. Doğma büyüme Faslıyım, duyanlar inanamıyor. Sanki çok uzun süre buradaymışım gibiyim. Çok güzel insanlara denk geldim, hiç yabancılık çekmedim" dedi.
"BAMBAŞKA BİR ATMOSFER VARDI"
Son olarak atv'de yayınlanan "Kuruluş Orhan"'da rol alan oyuncu, "Karakterim Nilüfer Hatun'u çok sevdim. Sete girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.
"AT BİNME DENEYİMİM YOKTU"
At binmeyle ilgili de konuşan Merabet, "At binme deneyimim yoktu burada öğrendim. İlk binişlerimiz stresliydi, düştüğüm zamanlar da oldu ama iyiyim. Sonra çok sevdim, yeni bir hobi edinmiş oldum" diye konuştu.
EN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ ETLİ SARMA
Merabet, Fas'taki ailesini ziyarete giderken yanında mutlaka baklava, lokum, Türk çayı, Türk kahvesi, çay bardağı ve cezve gibi kültürel ürünler götürüyor. Öte yandan güzel oyuncu, en sevdiği Türk yemeğinin ise etli sarma olduğunu söyledi.