Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet’ten samimi itiraflar: "Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendim"

"AT BİNME DENEYİMİM YOKTU"

At binmeyle ilgili de konuşan Merabet, "At binme deneyimim yoktu burada öğrendim. İlk binişlerimiz stresliydi, düştüğüm zamanlar da oldu ama iyiyim. Sonra çok sevdim, yeni bir hobi edinmiş oldum" diye konuştu.