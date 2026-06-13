MERAK EDİLENLER

Demet Şener'in tatil fotoğraflarında en çok konuşulan detay ne oldu?

Ünlü manken Demet Şener'in fotoğrafları sıfır makyajla, tamamen en doğal haliyle yayınlaması takipçilerinin odağı olmuştur.

Demet Şener'in çocuklarının isimleri nelerdir ve kiminle olan evliliğindendir?

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı bulunmaktadır.