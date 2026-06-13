2 çocuk annesi Demet Şener'den en doğal paylaşım! Filtresiz ve makyajsız tatil kareleri sosyal medyayı salladı
Tatil sezonunu açan ünlü manken Demet Şener, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlardan en doğal halini paylaştı. 49 yaşındaki ünlü modelin sıfır makyajlı kareleri, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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- Demet Şener'in sıfır makyajlı fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- Ünlü modelin doğal haliyle paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından övgü aldı.
- Sosyal medya kullanıcıları, Şener'in doğal güzelliğini ve genç görünümünü vurgulayan yorumlar yaptı.
- Demet Şener, tatil paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı olan ünlü manken Demet Şener, duru görüntüsüyle dikkat çekmeyi başardı.
49 yaşındaki Demet Şener'in sıfır makyaj yayınladığı pozlar kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kameralar karşısına tamamen yalın bir şekilde çıkan ünlü modelin hasır şapkalı ve filtresiz pozları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Şener'in bu doğal karelerine takipçileri kayıtsız kalmadı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğrafların altına, ünlü modelin yıllara meydan okuyan görüntüsünü vurgulayan mesajlar bırakıldı.
Paylaşılan kareleri inceleyen sosyal medya kullanıcıları, ünlü model için "Doğal güzellik", "Yaş almayan kadın" gibi yorumlar yaptı. İki çocuk annesi olan Şener, tatil paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Demet Şener, tatilden manzara kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi.
MERAK EDİLENLER
Demet Şener'in tatil fotoğraflarında en çok konuşulan detay ne oldu?
Ünlü manken Demet Şener'in fotoğrafları sıfır makyajla, tamamen en doğal haliyle yayınlaması takipçilerinin odağı olmuştur.
Demet Şener'in çocuklarının isimleri nelerdir ve kiminle olan evliliğindendir?
Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı bulunmaktadır.