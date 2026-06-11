"BENİ NİYE SUÇLUYORSUN, LEVENT'E SORACAKSIN!"

Gelen soru karşısında gülümseyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen Kutsi, hayranına esprili ama bir o kadar da sitemkâr bir yanıt verdi. Karakter ile kendisinin karıştırılmasına vurgu yapan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: