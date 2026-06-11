Konser alanında "Ela'yı neden bıraktın?" diye bağırdılar! Kutsi'den yıllar sonra gelen Doktorlar itirafı ortalığı salladı
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Levent karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Kutsi, konseri sırasında bir hayranının "Ela'yı neden bıraktın?" sorusuyla karşılaştı. Yıllar sonra gelen bu soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü isim, o sahne yüzünden 20 yıldır beddua işittiğini belirterek sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir itirafta bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Ünlü şarkıcı Kutsi, bir konser sırasında izleyicilerden gelen sürpriz bir soruyla şaşkına döndü.
- Sosyal medyada viral olan bu olay, Türk televizyon tarihinin unutulmaz sahnelerinden birini yeniden gündeme getirdi.
- Kutsi'nin canlandırdığı Levent karakterinin Ela'yı nikah masasında bırakması, konser sırasında bir hayran tarafından soruldu.
- Kutsi, hayranına esprili bir şekilde yanıt vererek karakter ile kendisinin karıştırılmasına dikkat çekti.
- Bu anlar, konserdeki izleyicileri güldürürken sosyal medyada da geniş yankı buldu.
2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen "Doktorlar", aradan geçen uzun yıllara rağmen gündemden düşmüyor. Dizide canlandırdığı Beyin Cerrahı "Levent Atahanlı" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Kutsi, sahne aldığı bir konser sırasında izleyicilerden gelen beklenmedik bir soruyla neye uğradığını şaşırdı.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu anlar, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan sahnelerinden birini yeniden gündeme taşıdı.
NİKAH MASASINDAKİ O SAHNE YILLAR SONRA KARŞISINA ÇIKTI
Dizinin en trajik ve unutulmaz anlarından biri, Levent karakterinin, Yasemin Ergene'nin hayat verdiği "Ela" karakterini nikah masasında bırakıp evlenmekten vazgeçmesiydi. O dönem izleyicileri gözyaşlarına boğan bu sahne, Kutsi'nin konserinde kalabalığın arasından yükselen bir sesle yeniden canlandı.
Konser esnasında bir hayranının yüksek sesle "Ela'yı neden bıraktın?" diye bağırması üzerine ünlü şarkıcı şarkısına ara verip yanıt vermek zorunda kaldı.
"BENİ NİYE SUÇLUYORSUN, LEVENT'E SORACAKSIN!"
Gelen soru karşısında gülümseyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen Kutsi, hayranına esprili ama bir o kadar da sitemkâr bir yanıt verdi. Karakter ile kendisinin karıştırılmasına vurgu yapan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:
Ama bu bir soru değil ki bu bir 'başlık'. Niye beni suçluyorsun? Onu 'Levent'e soracaksın. Ama zor bir sahneydi. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum.
Kutsi'nin dizi senaryosu yüzünden gerçek hayatta hala tepki topladığını esprili bir dille itiraf ettiği bu anlar, konserdeki binlerce kişiyi kahkahaya boğarken sosyal medya platformlarında da en çok paylaşılanlar arasına girdi.