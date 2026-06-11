Seda Sayan'dan dünyanın en yakışıklı erkeği itirafı! Kadırgalı'dan tatil izni çıkmadı

TERCİHİ JAVİER BARDEM'DEN YANA

Programda dikkat çeken bir başka açıklama ise dünyanın en yakışıklı erkeği hakkındaki yorumu oldu. Bugüne kadar bu konuda belirli bir isim vermeyen Seda Sayan, tercihini dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den yana kullandı.

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Bardem; "No Country for Old Men", "Skyfall", "Being the Ricardos" ve "Dune" gibi yapımlardaki performanslarıyla uluslararası alanda büyük başarı elde etti. Karizması ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, yıllardır dünyanın en etkileyici erkekleri arasında gösteriliyor.