Seda Sayan'dan dünyanın en yakışıklı erkeği itirafı! Kadırgalı'dan tatil izni çıkmadı
Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez hem evliliğine dair koyduğu kuralı hem de dünyanın en yakışıklı bulduğu erkeği açıkladı. Ünlü sanatçının Javier Bardem yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eşinin arkadaşlarıyla tatile gitmesine izin vermeyeceğini dile getiren Sayan, "Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" dedi.
Hızlı Özet Göster
- Seda Sayan, eşinin tek başına tatile gitmesine izin vermeyeceğini açıkladı
- Ünlü sanatçı, Javier Bardem'i dünyanın en yakışıklı adamı olarak nitelendirdi
- Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
- Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlendi
- Bardem, Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, açıklamalarıyla magazin gündeminde çok konuşulmaya devam ediyor.
EVLİLİKTE KIRMIZI ÇİZGİSİ
2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, katıldığı programda hem evliliğine ilişkin düşüncelerini hem de dış görünüşe bakışını anlattı. Evlilikte bazı konularda taviz vermediğini söyleyen Seda Sayan, eşinin tek başına tatile gitmesine sıcak bakmadığını belirtti.
"Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" diyen Sayan, evlilikteki kırmızı çizgisini net bir şekilde ortaya koydu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü sanatçının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında da tartışma yarattı. Bazı takipçiler Sayan'ın düşüncesini desteklerken, bazıları ise bu yaklaşımı fazla kuralcı bulduğunu ifade etti.
TERCİHİ JAVİER BARDEM'DEN YANA
Programda dikkat çeken bir başka açıklama ise dünyanın en yakışıklı erkeği hakkındaki yorumu oldu. Bugüne kadar bu konuda belirli bir isim vermeyen Seda Sayan, tercihini dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den yana kullandı.
Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Bardem; "No Country for Old Men", "Skyfall", "Being the Ricardos" ve "Dune" gibi yapımlardaki performanslarıyla uluslararası alanda büyük başarı elde etti. Karizması ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, yıllardır dünyanın en etkileyici erkekleri arasında gösteriliyor.
"DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ADAMI"
Seda Sayan ise Bardem hakkında yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü sanatçı, "Mesela Javier Bardem çok çirkin bir adam. Ama bana göre dünyanın en yakışıklı adamı" dedi.
SAYAN'IN SÖZLERİNE YORUM YAĞDI
Sayan'ın sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı buldu. Çok sayıda kişi ünlü sanatçının yorumuna katıldığını belirtirken, paylaşımların altına dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Kullanıcılardan bazıları, "Yine kitabın ortasından konuşmuş", "Nasıl da biliyor ağzının tadını", "Aura varsa en yakışıklısı o gibi geliyor", "Karizma bazen yakışıklılığın önüne geçiyor" ve "Bardem'in olayı tipi değil, enerjisi" yorumlarında bulundu.