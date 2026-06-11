"Kısmetse Olur" yarışmacısı Eftelya Tekçi şaşkınlık yarattı: "Ankara'nın denizi yok mu?" sorusu sosyal medyayı salladı

YouTube'da yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programında 19 yaşındaki Eftelya Tekçi'nin Ankara hakkındaki yorumu sosyal medyada gündem oldu.

YouTube üzerinden yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı, bu kez yarışmacılar arasında geçen bir diyalogla gündeme geldi.

Eftelya Tekçi / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERİ

Programın en genç yarışmacılarından 19 yaşındaki Eftelya Tekçi'nin Ankara ile ilgili sözleri, sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yarışma sırasında başkent Ankara hakkında sohbet eden yarışmacılar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Eftelya Tekçi, Ankara'ya daha önce bir kez gittiğini belirterek, "İstanbul'a benziyor" yorumunda bulundu.