"Kısmetse Olur" yarışmacısı Eftelya Tekçi şaşkınlık yarattı: "Ankara'nın denizi yok mu?" sorusu sosyal medyayı salladı
"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programının genç yarışmacılarından Eftelya Tekçi'nin program sırasında Ankara hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Başkentin denizi olmadığını öğrenince verdiği tepki, kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medyada "Bu nasıl cehalet" "Aynı havayı soluduğuma inanamıyorum" ve "Nasıl yaşıyor acaba böyle" şeklinde yorumlar yapıldı.
Hızlı Özet Göster
- YouTube'da yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programında 19 yaşındaki Eftelya Tekçi'nin Ankara hakkındaki yorumu sosyal medyada gündem oldu.
- Eftelya Tekçi, Ankara'nın denizinin olmadığını bilmediğini ve İstanbul'a benzediğini söyleyerek şaşkınlık yarattı.
- Yarışmacının Ankara hakkındaki bilgisizliği sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı.
- X platformunda yayılan video kısa sürede viral olarak paylaşılmaya başlandı.
- Sosyal medya kullanıcıları Eftelya Tekçi'nin açıklamalarına çeşitli tepkiler gösterdi.
YouTube üzerinden yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı, bu kez yarışmacılar arasında geçen bir diyalogla gündeme geldi.
GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERİ
Programın en genç yarışmacılarından 19 yaşındaki Eftelya Tekçi'nin Ankara ile ilgili sözleri, sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
Yarışma sırasında başkent Ankara hakkında sohbet eden yarışmacılar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Eftelya Tekçi, Ankara'ya daha önce bir kez gittiğini belirterek, "İstanbul'a benziyor" yorumunda bulundu.
"DENİZİ YOK MU ANKARA'NIN"
Bunun üzerine yarışmacılardan biri, "Evet, denizi yok sadece" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Eftelya'nın verdiği tepki ise stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.
Genç yarışmacı, "Denizi yok mu Ankara'nın?" diye sorarken, karşısındaki yarışmacının "Deniz yok Ankara'da. Anadolu'nun bağrı, göbeği" yanıtı üzerine şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bilmiyordum" dedi.
DİYALOG ŞAŞKINLIK YARATTI
Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Özellikle X platformunda yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından izlendi ve yorumlandı.
Bazı kullanıcılar yaşanan diyaloğu eğlenceli bulurken, bazıları ise Türkiye'nin başkenti olan Ankara hakkında böyle bir yanılgıya düşülmesini şaşkınlıkla karşıladı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda mizahi paylaşımın da konusu oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Eftelya Tekçi'nin birkaç saniyelik şaşkınlık anı gün boyunca sosyal medyada konuşulurken, genç yarışmacının adı da en çok bahsedilen isimler arasına girdi.
Videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Paylaşımlarda, "Bu yaşa kadar iyi gelmiş", "Yok artık, bu ne cahillik", "İyi yaşamış bu yaşına kadar cidden" ve "Ankara'ya gitmesine gerek yok, haritaya da mı bakmadı?" gibi yorumlar dikkat çekti.