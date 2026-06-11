Lucas Torreira saldırının ardından ilk kez görüntülendi: Koruması dikkat çekti

Lucas Torreira'nın yumruklu saldırıya uğradığı yerden görüntüler NE OLMUŞTU? Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, AVM içerisindeki padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. (32) yanına yaklaştı. Şüpheli, merdiven başında Torreira'ya yumruklu saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından taksiyle uzaklaşmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Torreira'nın yapılan sağlık kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edilirken, futbolcunun saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KADAR TAKİP ETTİ Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca Yusuf Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini düşündüğünü, bu nedenle futbolcuyu takip ederek alışveriş merkezine gittiğini öne sürdü.