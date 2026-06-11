Lucas Torreira saldırının ardından ilk kez görüntülendi: Koruması dikkat çekti
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz mayıs ayında uğradığı yumruklu saldırının ardından ilk kez objektiflere yansıdı. Bebek sahilinde görüntülenen futbolcuya korumasının eşlik etmesi dikkat çekti.
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- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde Yusuf Y. tarafından saldırıya uğradı.
- Saldırgan Yusuf Y., sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İpek B. ile Torreira'nın ilgilendiğini düşünerek futbolcuyu takip etti.
- Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
- Mahkeme Yusuf Y.'yi 'kasten yaralama' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
- Torreira, olayın ardından İstanbul Bebek'te sakin bir şekilde sahilde yürüyüş yaparak dondurma yedi.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saldırı olayıyla gündeme gelmişti.
DONDURMA YİYİP SAHİLDE YÜRÜDÜ
Uzun süre kamuoyundan uzak kalan Uruguaylı yıldız, önceki akşam İstanbul Bebek'te görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan ve dondurma yiyerek vakit geçiren Torreira'nın oldukça keyifli olduğu görüldü.
Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan yıldız futbolcu, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.
YANINDAKİ KORUMA DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Torreira'nın yanında bir korumanın bulunması gözlerden kaçmadı. Saldırı olayının ardından güvenlik önlemlerini artırdığı görülen futbolcunun, günlük yaşamında da korumasıyla hareket ettiği görüldü.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, AVM içerisindeki padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. (32) yanına yaklaştı. Şüpheli, merdiven başında Torreira'ya yumruklu saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından taksiyle uzaklaşmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Torreira'nın yapılan sağlık kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edilirken, futbolcunun saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KADAR TAKİP ETTİ
Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca Yusuf Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı.
Şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini düşündüğünü, bu nedenle futbolcuyu takip ederek alışveriş merkezine gittiğini öne sürdü.
"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Lucas Torreira ise ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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