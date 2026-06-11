Cemre Baysel yeniden ameliyat olacak: "Sevenlerim benden duysun"

Baysel, geçtiğimiz yıl göğsündeki sekiz yıllık kitleyi aldırmak için de ameliyat olmuştu.

Ünlü oyuncu, yakın zamanda kadın hastalığıyla ilgili küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

Ancak ünlü oyuncu, tatil planlarından önce sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi sevenleriyle paylaştı. Sağlık durumunu gizlemek istemediğini belirten Baysel, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ

Baysel'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Sevenleri, başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olmasını temenni ederek desteklerini dile getirdi.

Öte yandan Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl da sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirmişti. Güzel oyuncu, göğsünde bulunan ve yaklaşık sekiz yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu.