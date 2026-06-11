Cemre Baysel yeniden ameliyat olacak: "Sevenlerim benden duysun"
Cemre Baysel, sezon finali yapan dizisinin ardından tatil planları yaparken sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Baysel, kadın hastalığı nedeniyle küçük bir operasyon geçireceğini duyurdu. Ünlü oyuncu, "Tatil planımda ameliyat olacağım" sözlerini ifade etti.
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- Cemre Baysel, boşrolü olduğu dizinin sezon finali sonrası tatil hazırlıklarına başladı.
- Ünlü oyuncu, yakın zamanda kadın hastalığıyla ilgili küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı.
- Baysel, geçtiğimiz yıl göğsündeki sekiz yıllık kitleyi aldırmak için de ameliyat olmuştu.
- Sosyal medyada gündem olan açıklamasının ardından hayranlarından destek mesajları geldi.
- Oyuncunun tedavi sonrası çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, boşrolü olduğu dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil hazırlıklarına başladı.
"TATİL PLANIMDA AMELİYAT OLACAĞIM"
Ancak ünlü oyuncu, tatil planlarından önce sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi sevenleriyle paylaştı. Sağlık durumunu gizlemek istemediğini belirten Baysel, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ
Baysel'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Sevenleri, başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olmasını temenni ederek desteklerini dile getirdi.
Öte yandan Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl da sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirmişti. Güzel oyuncu, göğsünde bulunan ve yaklaşık sekiz yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Başarılı geçen operasyonun ardından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Baysel, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve kendisine destek veren herkese teşekkür etmişti.
Yeni operasyon öncesinde yaptığı samimi açıklamayla hayranlarını bilgilendiren oyuncunun, tedavi sürecinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.