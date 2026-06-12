Şükrü Özyıldız'ın berber koltuğu pozu! Yeni tarzını gören bir daha baktı
Son olarak Kuruluş Orhan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şükrü Özyıldız, berber koltuğundan verdiği doğal bir pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Fön aşamasında yukarı doğru dikilen saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun ayna selfiesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hızlı Özet Göster
- Şükrü Özyıldız, berber koltuğundan çektiği ayna selfiesiyle sosyal medyada gündem oldu.
- Özyıldız, saçlarının fön aşamasındaki sıra dışı halini fotoğrafladı.
- Fotoğraf, sosyal medyada "radikal imaj değişikliği" olarak yorumlandı ancak anlık bir fön aşaması olduğu belirtildi.
- Ünlü oyuncunun doğal ve filtresiz hali, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
- Fotoğraf, sosyal medyada hızla yayılarak çok sayıda yorum aldı.
Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde Flavius karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, berber koltuğundan çekilen ayna selfiesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Her zaman bakımlı ve düzenli saç stiliyle görmeye alışık olduğumuz Özyıldız, bu kez saçlarının fön aşamasındaki sıra dışı halini fotoğrafladı.
BERBER KOLTUĞUNDAKİ DOĞAL ANLAR
Şükrü Özyıldız'ın berberde saç bakımı yapıldığı sırada aynadan çektiği kare kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Fön etkisiyle yukarı doğru dikilen ve aradaki kırların belirginleştiği o anlar, sosyal medyadaki bazı mecralarda "radikal imaj değişikliği" olarak yorumlansa da işin aslının berber koltuğundaki anlık bir fön aşaması olduğu görüldü.
KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI
Ünlü oyuncunun berber koltuğundaki bu doğal ve filtresiz hali, takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı.
Sosyal medyada hızla yayılan ve çok sayıda yorum alan fotoğraf, Özyıldız'ın her zamanki jilet gibi tarzının dışındaki bu farklı anıyla hayranlarına keyifli bir görsel sundu.