Şükrü Özyıldız'ın berber koltuğu pozu! Yeni tarzını gören bir daha baktı

Fön etkisiyle yukarı doğru dikilen ve aradaki kırların belirginleştiği o anlar, sosyal medyadaki bazı mecralarda "radikal imaj değişikliği" olarak yorumlansa da işin aslının berber koltuğundaki anlık bir fön aşaması olduğu görüldü.

KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI Ünlü oyuncunun berber koltuğundaki bu doğal ve filtresiz hali, takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı.