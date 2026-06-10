Cem Bölükbaşı ile ayrılan Cemre Baysel ilk kez konuştu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın birlikteliği sona erdi.

Ayrılık iddiaları Cem Bölükbaşı'nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videoları kaldırmasıyla gündeme geldi.

Cemre Baysel, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını doğruladı.

Cemre Baysel, ayrılığı 'Bitti' kelimesiyle özetledi.

"Güller ve Günahlar" dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın bir süredir devam eden birlikteliği noktalandı. İkilinin ilişkisinin bittiğine dair iddialar, ilk olarak sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle magazin gündemine yansımıştı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Cemre Baysel'in profilinde Cem Bölükbaşı ile olan fotoğrafları ve reels videoları dururken, Bölükbaşı'nın birlikte yer aldıkları tüm fotoğraf ve videoları kaldırması ayrılık dedikodularını hızlandırmıştı.