Cem Bölükbaşı ile ayrılan Cemre Baysel ilk kez konuştu
"Güller ve Günahlar" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın aşkı sona erdi. Sosyal medyadaki hamlelerinin ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikiliden ilk açıklama Nişantaşı'nda görüntülenen Cemre Baysel'den geldi. Ünlü oyuncu, bir süredir konuşulan ayrılık haberlerini resmen doğruladı.
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- Oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın birlikteliği sona erdi.
- Ayrılık iddiaları Cem Bölükbaşı'nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videoları kaldırmasıyla gündeme geldi.
- Cemre Baysel, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını doğruladı.
- Cemre Baysel, ayrılığı 'Bitti' kelimesiyle özetledi.
"Güller ve Günahlar" dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın bir süredir devam eden birlikteliği noktalandı. İkilinin ilişkisinin bittiğine dair iddialar, ilk olarak sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle magazin gündemine yansımıştı.
Cemre Baysel'in profilinde Cem Bölükbaşı ile olan fotoğrafları ve reels videoları dururken, Bölükbaşı'nın birlikte yer aldıkları tüm fotoğraf ve videoları kaldırması ayrılık dedikodularını hızlandırmıştı.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Cemre Baysel, yaptığı açıklamada bir süredir konuşulan bu iddiaları doğruladı. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yollarını ayırdıklarını belirten oyuncu, durumu şu tek kelimeyle özetledi: "Bitti"
Öte yandan, başrolünde yer aldığı "Güller ve Günahlar" dizisinin sezon finali yapmasının ardından Cemre Baysel'in, yoğun çalışma temposunu geride bırakarak tatil dönemine geçiş yaptığı öğrenildi.
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Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı ayrıldı mı?
Evet, ünlü oyuncu Cemre Baysel Nişantaşı'nda kendisiyle konuşan muhabirlere ayrılık iddialarının doğru olduğunu açıklamıştır.
Ayrılık iddiaları ilk olarak nasıl ortaya çıktı?
Cem Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabından Cemre Baysel ile olan tüm fotoğraf ve videolarını silmesi ayrılık haberlerini gündeme getirmiştir.