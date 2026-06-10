İki yıldır aşkını gözlerden uzak yaşayan Damla Sönmez'in nikah tarihi netleşti: Sade ve samimi düğün töreni

"Emret Komutanım", "Mahpeyker: Kösem Sultan" ve "Ayla" gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Damla Sönmez, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

2. Sayfa programında gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun gündeme getirdiği habere göre, çiftin nikah hazırlıklarına başladığı ve düğün planları yaptığı konuşuluyor. Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre Damla Sönmez ile İlkay Akıncı'nın nikah tarihi de netleşti.

Yaklaşık iki yıldır İlkay Akıncı ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncunun, birlikteliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlandığı iddia edildi.

11 TEMMUZ'DA DÜNYAEVİNE GİRECEK

İddialara göre çift, 11 Temmuz'da aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Gösterişli organizasyonlardan uzak durmayı tercih eden ikilinin, ilişkilerinde olduğu gibi düğünlerinde de samimi ve mütevazı bir kutlama planladığı belirtiliyor.

Sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı konuşulan organizasyon, magazin dünyasında şimdiden merak konusu oldu. Ancak çift tarafından evlilik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.