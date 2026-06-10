İki yıldır aşkını gözlerden uzak yaşayan Damla Sönmez'in nikah tarihi netleşti: Sade ve samimi düğün töreni
Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Damla Sönmez'in uzun süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı ile evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre çift, temmuz ayında sade bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
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- Oyuncu Damla Sönmez, İlkay Akıncı ile 11 Temmuz'da nikah kıyacak.
- Çift, sade ve samimi bir törenle dünyaevine girecek.
- Damla Sönmez, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve birçok başarılı projede yer aldı.
- İkili, yaklaşık iki yıldır gizli bir ilişki sürdürüyor.
- Evlilik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"Emret Komutanım", "Mahpeyker: Kösem Sultan" ve "Ayla" gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Damla Sönmez, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
NİKAH TARİHİ NETLEŞTİ
Yaklaşık iki yıldır İlkay Akıncı ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncunun, birlikteliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlandığı iddia edildi.
2. Sayfa programında gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun gündeme getirdiği habere göre, çiftin nikah hazırlıklarına başladığı ve düğün planları yaptığı konuşuluyor. Magazin kulislerinde yer alan bilgilere göre Damla Sönmez ile İlkay Akıncı'nın nikah tarihi de netleşti.
11 TEMMUZ'DA DÜNYAEVİNE GİRECEK
İddialara göre çift, 11 Temmuz'da aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Gösterişli organizasyonlardan uzak durmayı tercih eden ikilinin, ilişkilerinde olduğu gibi düğünlerinde de samimi ve mütevazı bir kutlama planladığı belirtiliyor.
Sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı konuşulan organizasyon, magazin dünyasında şimdiden merak konusu oldu. Ancak çift tarafından evlilik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?
1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez, kariyeri boyunca televizyon, sinema ve tiyatro alanında birçok başarılı projede yer aldı. "Gece Gündüz", "Türkan", "Bir Aşk Hikayesi", "Güllerin Savaşı" ve "Çukur" gibi dizilerle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, kazandığı ödüller ve sahne performanslarıyla da adından söz ettirdi.