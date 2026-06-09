Fahriye Evcen 40'ıncı yaş gününü çiçekler içinde kutladı: Doğum günü pozlarına Burak Özçivit'ten romantik yorum

Çift, 2017'de evlenip 2019 ve 2023 yıllarında Karan ve Kerem isimli iki çocuk sahibi oldu.

Eşi Burak Özçivit, Evcen'in doğum günü paylaşımına romantik bir yorum yaptı.

Oyuncu Fahriye Evcen, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen'in doğum gününden kareler / Fotoğraflar sosyal medayadan alınmıştır.

40'INCI YAŞ KUTLAMASI

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Burak Özçivit ve ailesiyle verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez 40'ıncı yaş kutlamasıyla dikkat çekti. Milyonlarca takipçiye sahip olan oyuncu, yeni yaşını kutladığı özel günden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.