Fahriye Evcen 40'ıncı yaş gününü çiçekler içinde kutladı: Doğum günü pozlarına Burak Özçivit'ten romantik yorum
Yeni yaşını yakın dostlarıyla teknede kutlayan Fahriye Evcen, doğum gününden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Pembe konseptiyle dikkat çeken kutlamaya takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Burak Özçivit'in eşine yaptığı romantik yorum da gündem oldu.
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- Fahriye Evcen, 40'ıncı yaş gününü teknede yakın arkadaşlarıyla kutladı.
- Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 'Kırk yıldır çiçek açıyor' notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti.
- Eşi Burak Özçivit, Evcen'in doğum günü paylaşımına romantik bir yorum yaptı.
- Çift, 2017'de evlenip 2019 ve 2023 yıllarında Karan ve Kerem isimli iki çocuk sahibi oldu.
- Fahriye Evcen, pembe tonların hakim olduğu doğum günü kutlamasında pastel lila tonlarındaki kıyafetiyle şıklığını sergiledi.
Oyuncu Fahriye Evcen, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
40'INCI YAŞ KUTLAMASI
Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Burak Özçivit ve ailesiyle verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez 40'ıncı yaş kutlamasıyla dikkat çekti. Milyonlarca takipçiye sahip olan oyuncu, yeni yaşını kutladığı özel günden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.
ŞIKLIĞIYLA DA BEĞENİ TOPLADI
Yakın arkadaşlarıyla teknede düzenlenen doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü. Pembe tonların hakim olduğu kutlamada çiçeklerle süslenen masa düzeni, özel tasarlanan pasta ve özenli dekorasyon dikkat çekti. Pastel lila tonlarındaki kombiniyle objektif karşısına geçen Evcen, şıklığıyla da beğeni topladı.
"KIRK YILDIR ÇİÇEK AÇIYOR"
Doğum günü paylaşımına "Kırk yıldır çiçek açıyor" notunu düşen ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kutlamanın sıcak ve samimi atmosferi fotoğraflara yansırken, takipçileri Evcen'e yeni yaşı için iyi dileklerini iletti.
BURAK ÖZÇİVİT'TEN ROMANTİK YORUM
Paylaşımın en dikkat çeken yorumlarından biri ise eşi Burak Özçivit'ten geldi. Ünlü oyuncu, eşinin paylaşımına yaptığı "Kalbim" yorumu ile takipçilerinin beğenisini kazandı.
SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNDÜ
2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2017 yılında evlenmişti. Çift, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alarak mutluluklarını büyütmüştü.