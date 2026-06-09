Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Afra Saraçoğlu, İstanbul Bebek'te sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile ilk kez birlikte görüntülendi.

Çift, daha önce İspanya tatilinde yan yana görüntülenmişti.

Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan çift, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim alarak magazin gündeminde öne çıktı.

Rol aldığı televizyon dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Afra Saraçoğlu, gizemli aşkıyla nihayet İstanbul'da objektiflere yakalandı. İspanya tatilinde ilk kez yan yana gelen ikili, bu defa İstanbul'un en popüler semtlerinden Bebek'te ilk kez birlikte görüntülendi.

Fotoğraflar: Sosyal medya Ünlü oyuncu, son dönemde hem Milano'dan hem de tatil dönüşü kendi hesabından paylaştığı filtresiz, doğal fotoğraflarıyla dijital medyanın gündemine oturmuştu. Yüzüne vuran gün ışığındaki duru güzelliği takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Saraçoğlu, tatil fotoğraflarıyla da magazin sayfalarında geniş yer bulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı seyahatlerini tamamlayarak İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun aşk hayatındaki gizem de bu dönüşle birlikte çözüldü.