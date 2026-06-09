İspanya'dan sonra Bebek'te ilk kez yan yana! Afra Saraçoğlu ve gizemli aşkı Poyraz Yosmaoğlu bakın nasıl görüntülendi
A.B.İ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, İspanya tatilinin ardından döndüğü İstanbul'da sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile ilk kez Bebek'te görüntülendi. Bir mekan çıkışında objektiflere takılan taze aşıkların o anları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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- Afra Saraçoğlu, İstanbul Bebek'te sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile ilk kez birlikte görüntülendi.
- Çift, daha önce İspanya tatilinde yan yana görüntülenmişti.
- Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan çift, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
- Bu görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim alarak magazin gündeminde öne çıktı.
Rol aldığı televizyon dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Afra Saraçoğlu, gizemli aşkıyla nihayet İstanbul'da objektiflere yakalandı. İspanya tatilinde ilk kez yan yana gelen ikili, bu defa İstanbul'un en popüler semtlerinden Bebek'te ilk kez birlikte görüntülendi.
Ünlü oyuncu, son dönemde hem Milano'dan hem de tatil dönüşü kendi hesabından paylaştığı filtresiz, doğal fotoğraflarıyla dijital medyanın gündemine oturmuştu. Yüzüne vuran gün ışığındaki duru güzelliği takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Saraçoğlu, tatil fotoğraflarıyla da magazin sayfalarında geniş yer bulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı seyahatlerini tamamlayarak İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun aşk hayatındaki gizem de bu dönüşle birlikte çözüldü.
BEBEK'TE MEKAN ÇIKIŞI AŞK BELGELENDİ
Afra Saraçoğlu, Bebek'te bir mekan çıkışında kameraların objektifine yansıdı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; üstelik ünlü oyuncu bu kez yalnız da değildi.
Ünlü oyuncu, daha önce sadece yurt dışı tatilinde yan yana görüldüğü ve sevgilisi olduğu iddia edilen Poyraz Yosmaoğlu ile ilk kez İstanbul sokaklarında yan yana geldi.
Bir mekan çıkışında basını karşılarında gören çift kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, ikilinin bu birlikteliği de magazin kameraları tarafından ilk kez İstanbul'da belgelenmiş oldu.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve saniyeler içinde binlerce etkileşim alan bu sürpriz görüntülerin ardından, ünlü çiftin ilişkisi magazin gündeminde günün en çok konuşulan konusu haline geldi.
MERAK EDİLENLER
Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir?
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi, ilk kez İspanya tatilinde yan yana görüldüğü ve bugün Bebek'te birlikte görüntülendiği Poyraz Yosmaoğlu'dur.
Çift İstanbul'da ilk kez nerede ve nasıl görüntülendi?
İkili, geçtiğimiz haftalarda döndükleri İstanbul'da, Bebek semtindeki bir mekanın çıkışında yan yana objektiflere takılmıştır.