Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e romantik 2. evlilik yıl dönümü kutlaması: "Benim dünyam"
Haziran 2024'te sürpriz bir törenle evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik, gözlerden uzak sürdürdükleri evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Evliliklerinin ikinci yıl dönümünde Reshad Strik'in eşine yönelik yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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- Gamze Özçelik, oyunculuğu bıraktıktan sonra manevi hayatına yönelerek yardım derneği kurdu.
- 7 Haziran 2024'te Reshad Strik ile sürpriz bir kararla evlendi.
- Çift, evlilik haberini sade bir törenle duyurdu ve kamuoyu önünde çok görünmemeyi tercih etti.
- Reshad Strik, eşinin yardımseverliği ve ruhuna hayran olduğunu açıkladı.
- Strik, ikinci evlilik yıl dönümünde eşi için romantik bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Bir dönemin en sevilen oyuncularından Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken ekranlara veda ederek farklı bir yaşam yolu seçmişti.
SÜRPRİZ KARARLA DÜNYAEVİNE GİRDİ
Oyunculuğu bıraktıktan sonra manevi hayatına yönelen ve kurduğu yardım derneği aracılığıyla dünyanın birçok farklı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaşan Özçelik, yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme geliyor. Özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özçelik, 7 Haziran 2024'te sürpriz bir kararla Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.
SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Çift, evlilik haberini sade bir törenle duyurmuş ve bu mutlu gelişme hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı.Evliliklerinin ardından kamuoyu önünde çok sık görünmeyi tercih etmeyen ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.
İKİNCİ YILLARINDA ROMANTİK KUTLAMA
Son olarak Reshad Strik'in eşi Gamze Özçelik'le ikinci evlilik yıl dönümünde yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Strik'in "2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Seni çok seviyorum. Maşallah." sözleri çiftin hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına beğeni ve yorum bırakırken, çift için mutluluk dileklerinde bulundu.
"YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM
Strik, daha önce verdiği bir röportajda da eşine duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Eşinin yardım faaliyetlerine olan bağlılığından övgüyle bahseden Strik, "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.