Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e romantik 2. evlilik yıl dönümü kutlaması: "Benim dünyam"

Son olarak Reshad Strik'in eşi Gamze Özçelik'le ikinci evlilik yıl dönümünde yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Strik'in "2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Seni çok seviyorum. Maşallah." sözleri çiftin hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına beğeni ve yorum bırakırken, çift için mutluluk dileklerinde bulundu.

"YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM

Strik, daha önce verdiği bir röportajda da eşine duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Eşinin yardım faaliyetlerine olan bağlılığından övgüyle bahseden Strik, "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin