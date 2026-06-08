Sezon finaline giren "Taşacak Bu Deniz"'in Esme'si imaj değişikliğine gitti: Hayranlarından tam puan aldı
“Taşacak Bu Deniz”in sezon finali yapmasının ardından Deniz Baysal, soluğu kuaförde aldı. Uzun saçlarına veda eden başarılı oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Daha doğal bir görünüme kavuşan Baysal'ın son hali kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Hızlı Özet Göster
- Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, sezon finali sonrası saçlarını kestirdi.
- Baysal'ın yeni imajı sosyal medyada hayranları tarafından beğenildi ve övgü topladı.
- Deniz Baysal'ın eşi Barış Yurtçu ile boşanma iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.
- Oyuncu, yeni görünümünü takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
- Çift hakkında resmi bir boşanma açıklaması henüz yapılmadı.
Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinin ardından başrol oyuncusu Deniz Baysal yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme oturdu.
BAYSAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Dizide Esme karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Deniz Baysal, ilk iş olarak kuaförünün yolunu tuttu. Dizi süresince uzun kullandığı saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı.
HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI
Kısa saçlarıyla objektif karşısına geçen Baysal'ın yeni tarzı, hayranlarından tam not aldı. Hayranları oyuncunun yeni görünümü için "Çok yakışmış", "Doğallığı harika", "Eski halinden daha iyi olmuş" ve "Kısa saç sana çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.
MAGAZİN KULİSLERİNDE BOŞANMA İDDİALARI
Öte yandan Deniz Baysal, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor. Oyuncunun, eşi Barış Yurtçu ile ilgili ortaya atılan boşanma iddiaları son günlerde magazin kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı. Çift hakkında çıkan ayrılık haberlerine ilişkin taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.
DENİZ BAYSAL KİMDİR?
"Kaçak Gelinler" dizisinde canlandırdığı "Kainat" karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal; "Fazilet Hanım ve Kızları", "Söz" ve "Teşkilat" gibi çok izlenen projelerdeki başrolleriyle televizyon dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunu olan başarılı oyuncu, kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat vererek son olarak "Kalpazan" dizisinde "Ayşe" rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Baysal, günümüzde ise "Taşacak Bu Deniz" adlı yapımda Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşmakta ve iki düşman ailenin ortasında kalan "Esme" karakterini canlandırmaktadır.