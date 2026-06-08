Sezon finaline giren "Taşacak Bu Deniz"'in Esme'si imaj değişikliğine gitti: Hayranlarından tam puan aldı

Deniz Baysal

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

"Kaçak Gelinler" dizisinde canlandırdığı "Kainat" karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal; "Fazilet Hanım ve Kızları", "Söz" ve "Teşkilat" gibi çok izlenen projelerdeki başrolleriyle televizyon dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunu olan başarılı oyuncu, kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat vererek son olarak "Kalpazan" dizisinde "Ayşe" rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Baysal, günümüzde ise "Taşacak Bu Deniz" adlı yapımda Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşmakta ve iki düşman ailenin ortasında kalan "Esme" karakterini canlandırmaktadır.