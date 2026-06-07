Özlem Tekin çiftlik hayatını da geride bıraktı: Yeni yaşamı ortaya çıktı
90’lı yılların en sevilen rock yıldızlarından Özlem Tekin, şöhretin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararla gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti. Yıllardır sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan sanatçının, Muğla’da kurduğu çiftlik hayatını da sonlandırdığı öğrenildi. Tekin’in Milas’tan ayrılarak Bodrum’da yaşayan annesinin yanına taşındığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının son yaşam düzeni hayranlarını şaşırttı.
Hızlı Özet Göster
- Türk rock müziğinin önemli ismi Özlem Tekin, müzik kariyerine 2015 yılında son albümüyle ara verdi.
- Sanatçı, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek çiftlik hayatı kurdu ve muhtar azası olarak görev yaptı.
- Çeşitli nedenlerle çiftlik evini kapatan Özlem Tekin, yaşam düzeninde değişikliğe gitti.
- Tekin, Bodrum'un Gündoğan bölgesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.
- Sanatçı, şöhret dünyasından uzaklaşarak sakin ve doğayla iç içe bir hayat tercih etti.
Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Özlem Tekin, kariyerinin en parlak döneminde aldığı kararla herkesi şaşırtmış ve şöhret dünyasından uzaklaşmayı tercih etmişti.
MÜZİK KARİYERİNE ARA VERDİ
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, müzik kariyerine ara vermesinin ardından sakin ve doğayla iç içe bir hayat kurmuştu.
2015'DE SON ALBÜM ÇALIŞMASI
"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Tekin, yalnızca müzik kariyeriyle değil, bir dönem yer aldığı oyunculuk projeleriyle de adından söz ettirmişti. Kendine has tarzı ve güçlü sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlamıştı.
MUHTAR AZASI OLARAK GÖREV YAPTI
Müzik dünyasından uzaklaşmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, burada farklı bir yaşam kurmayı tercih etti. Doğayla iç içe bir hayat süren sanatçı, kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürürken bir dönem muhtar azası olarak da görev yaptı.
ÇİFTLİK EVİNİ KAPATTI
Ancak edinilen bilgilere göre sanatçının Milas'taki çiftlik hayatı uzun süre devam etmedi. Özlem Tekin'in, çeşitli nedenlerle çiftlik evini kapattığı ve yaşam düzeninde değişikliklere gittiği öğrenildi. Bir dönem büyük emek vererek kurduğu çiftlik yaşamını geride bırakan sanatçının, daha sakin ve mütevazı bir hayat sürmeyi tercih ettiği belirtildi.
ANNESİNİN YANINA TAŞINDI
Çiftlik hayatı kuran Özlem Tekin'in, bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini maddi sıkıntılar nedeniyle kapatarak Bodrum'un Gündoğan bölgesinde yaşayan annesinin yanına taşındığı öğrenildi.