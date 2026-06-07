Özlem Tekin çiftlik hayatını da geride bıraktı: Yeni yaşamı ortaya çıktı

Sanatçı, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek çiftlik hayatı kurdu ve muhtar azası olarak görev yaptı.

2015'DE SON ALBÜM ÇALIŞMASI

"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Tekin, yalnızca müzik kariyeriyle değil, bir dönem yer aldığı oyunculuk projeleriyle de adından söz ettirmişti. Kendine has tarzı ve güçlü sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlamıştı.