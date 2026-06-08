DJ Mahmut Orhan'dan köy konserini sonrası sarma ikramı: Kabini bıraktı seyircinin karnını doyurdu
Geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir'in Kürse Köyü'nde verdiği samimi meydan konseriyle sosyal medyayı sallayan dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez İstanbul'daki dev performansında hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Elektronik müziğin ritmini tutarken bir anda kabinden inerek binlerce müziksevere kendi elleriyle tepsi tepsi yaprak sarması ikram eden başarılı sanatçı, konser alanında renkli görüntülere sahne oldu.
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- Elektronik müzik sanatçısı Mahmut Orhan, İstanbul'daki konserinde sahne kabin başından inerek dinleyicilerine kendi elleriyle yaprak sarması dağıttı.
- Orhan'ın konser sırasındaki bu sürprizi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
- Ünlü DJ, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Kürse Köyü'nde de köy meydanında sürpriz bir performans sergilemiş ve köy halkıyla birlikte eğlenmişti.
- Mahmut Orhan, 1993 yılında Balıkesir'de doğmuş ve 16 yaşında müzik kariyerine başlamıştı.
- Sanatçı, özellikle 'Feel' parçasıyla uluslararası alanda tanınırlık kazanmış ve deep house, indie dance türlerinde çalışmalar yapmıştır.
Elektronik müzik performansıyla sahnede olan Mahmut Orhan, konser sırasında kabin başından inerek dinleyicilerine yaprak sarması dağıttı.
KENDİ ELLERİYLE SARMA İKRAMI
Binlerce müziksever, karşılarında tepsilerle sarma dağıtan ünlü DJ'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi.DJ Mahmut Orhan konserinde sarma dağıttı
Orhan'ın kendi elleriyle yaptığı ikram, konser alanında renkli görüntülere sahne oldu.
"HAYATIMIN ŞANSINI KULLANDIĞIM O AN"
Mahmut Orhan'dan sarma aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan bir dinleyici, gönderisine "Mahmut Orhan konserindesindir ve canın dolma çekmiştir. Hayatımın şansını kullandığım o an" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
KÖYÜNDEKİ PERFORMANSI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU
Öte yandan Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde anne memleketi Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse Köyü'nde gerçekleştirdiği sürpriz performansla da adından söz ettirmişti. Dünyanın prestijli müzik festivallerinde sahne alan ünlü DJ, bayram ziyareti sırasında köy meydanında kurulan platformda hemşehrileriyle buluştu.
KÖY MEYDANINDA SAMİMİ ANLAR
Elektronik müziğin sevilen ritimlerini çalan Orhan'ın performansına gencinden yaşlısına çok sayıda köy sakini dans ederek eşlik etti.Mahmut Orhan kendi köyünde sahne kurdu konser verdi
Köy meydanında yaşanan samimi anlar sosyal medya platformlarında kısa sürede viral olurken, dünya çapındaki başarılarına rağmen memleketiyle bağlarını koparmayan sanatçı övgü dolu yorumlar aldı.
"NASIL KAÇIRDIM BU ETKİNLİĞİ"
Köy halkıyla birlikte eğlendiği anları takipçileriyle paylaşan Orhan'ın gönderilerine "Nasıl kaçırdım bu etkinliği", "Mükemmel olmuş" ve "Türkiye'nin gururu" gibi yorumlar yapıldı. Köy meydanındaki sıcak atmosferin ardından İstanbul'daki dev konserinde de benzer bir sürprize imza atan Mahmut Orhan, müziğin yanı sıra yaptığı ikramla da geceye damga vurdu.
MAHMUT ORHAN KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Orhan, DJ'lik kariyerine 16 yaşında başladı. Deep house, indie dance ve nu disco türlerinde çalışmalar yapan sanatçı, müzik sektörüne ilk adımını 2011 yılında attı.
2012 yılında "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" adlı çalışmalarını yayımlayan Orhan, Doğu ve Batı müziğini harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekti. İlk albümü "Chilai"yi 2014 yılında yayımlayan sanatçı, genç yaşta önemli bir başarı elde etti. Özellikle "Feel" adlı parçasıyla birçok ülkede müzik listelerinde üst sıralara yükselerek uluslararası alanda tanınırlık kazandı.