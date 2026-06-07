Reha Muhtar’ın cenazesinin ardından Deniz Uğur'dan ilk paylaşım: "Dayanışmanız daim olsun"

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin tanınmış haber sunucularından ve programcılarından biri olan Reha Muhtar, gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlamış ve özellikle TRT'nin Atina muhabiri olarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Hazırladığı efsanevi "Ateş Hattı" programının yanı sıra dönemin en büyük ana akım medya kanallarında ana haber sunuculuğu, genel yayın yönetmenliği ve jüri üyeliği gibi kritik roller üstlenmiştir. Meslek hayatı boyunca yazılı basında da aktif olan ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan deneyimli televizyoncu, kendine has sunum tarzıyla Türk medyasında derin bir iz bırakmıştır.