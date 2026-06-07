Reha Muhtar’ın cenazesinin ardından Deniz Uğur'dan ilk paylaşım: "Dayanışmanız daim olsun"
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vasiyet niteliğindeki "Cenazeme gelmesin" sözlerinin ardından törene katılmayan eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, sessizliğini dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Muhtar'ın son yolculuğuna uğurlanmasının ardından çocuklarının fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, "Karakteriyle ve olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım" ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Ünlü televizyoncu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti.
- Muhtar, Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
- Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
- Geçmişte Deniz Uğur'un cenazesine gelmemesi yönündeki vasiyet sözleri sosyal medyada gündem oldu.
- 2010 yılındaki protokol sonrası çocukların velayeti mahkeme kararıyla anneye verilmişti.
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muhtar'ın sağlık durumunun kötüleşmesi sonrası yoğun bakıma alındığı ve ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi. Eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamış, ünlü televizyoncu bir süre hastanede tedavi altında tutulmuştu. Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
MUHTAR'IN DİKKAN ÇEKEN VASİYETİ
Vefatının ardından Muhtar'ın geçmişte yaptığı ve sosyal medyada paylaşılan vasiyet niteliğindeki sözleri yeniden gündeme geldi. Ünlü televizyoncunun, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadeleri sosyal medyada tartışma yarattı.
"DAYANIŞMANIZ DAİM OLSUN"
Cenaze töreninin ardından Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşım da dikkat çekti. Uğur, çocuklarının fotoğrafını paylaşarak "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun." ifadelerini kullandı.
VELAYET ANNEYE VERİLDİ
Olayın ardından geçmişte yaşanan velayet süreçleri ve aile içi hukuki tartışmalar da yeniden hatırlandı. 2010'da yapılan protokol sonrası başlayan süreçte çocukların velayetiyle ilgili farklı dönemlerde davalar açılmış, mahkeme kararıyla velayet anneye verilmişti.
REHA MUHTAR KİMDİR?
Türk televizyon tarihinin tanınmış haber sunucularından ve programcılarından biri olan Reha Muhtar, gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlamış ve özellikle TRT'nin Atina muhabiri olarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Hazırladığı efsanevi "Ateş Hattı" programının yanı sıra dönemin en büyük ana akım medya kanallarında ana haber sunuculuğu, genel yayın yönetmenliği ve jüri üyeliği gibi kritik roller üstlenmiştir. Meslek hayatı boyunca yazılı basında da aktif olan ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan deneyimli televizyoncu, kendine has sunum tarzıyla Türk medyasında derin bir iz bırakmıştır.