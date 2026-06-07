Yengi, İstanbul'da lüks konutlara sahip olup, İngiltere, Fransa ve ABD'de de gayrimenkul yatırımları yaptı.

Aşkın Nur Yengi / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

DİKKAT ÇEKEN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Kariyeri boyunca hem sahne performansları hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yengi, son yıllarda daha çok özel hayatı ve yatırımlarıyla konuşuluyor. Bir süredir hem müzik çalışmaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen sanatçı, bu kez yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.