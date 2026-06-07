Aşkın Nur Yengi’nin gizli emlak serveti: Yatırımlarını yurt dışına taşıdı
Aşkın Nur Yengi, müzik kariyerinden elde ettiği kazançları gayrimenkule yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının İstanbul’un yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD’de de çeşitli lüks konutlara sahip olduğu konuşuluyor. Yengi’nin özellikle prestijli lokasyonlardaki yatırımları magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Hızlı Özet Göster
- Aşkın Nur Yengi, 1990'lı yıllarda 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla müzik dünyasında öne çıkan bir sanatçı oldu.
- Yengi, İstanbul'da lüks konutlara sahip olup, İngiltere, Fransa ve ABD'de de gayrimenkul yatırımları yaptı.
- Sanatçının yatırımlarını planlı ve temkinli bir şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.
- Yakın çevresi, Yengi'nin ticaret konusunda oldukça başarılı olduğunu söylüyor.
- Aşkın Nur Yengi son yıllarda müzik çalışmalarının yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da gündeme geliyor.
Aşkın Nur Yengi, "Ay İnanmıyorum" şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayarak 1990'lı yılların en dikkat çeken sanatçılarından biri olmuştu.
DİKKAT ÇEKEN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
Kariyeri boyunca hem sahne performansları hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yengi, son yıllarda daha çok özel hayatı ve yatırımlarıyla konuşuluyor. Bir süredir hem müzik çalışmaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen sanatçı, bu kez yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
YATIRIMLARINI YURT DIŞINA TAŞIDI
İddialara göre Yengi, kariyeri boyunca elde ettiği kazançları yıllar içinde sessizce emlak alanına yönlendirdi. İstanbul'da çeşitli lüks konutlara sahip olduğu belirtilen sanatçının, yatırımlarını yurt dışına da taşıdığı ifade ediliyor. İngiltere, Fransa'nın Nice bölgesi ve ABD'de mülkler edindiği öne sürülen Yengi'nin, bu evlerinin büyük bölümünün prestijli lokasyonlarda bulunduğu konuşuluyor.
"TİCARETİ BU KADAR İYİ BİLEN BAŞKA KİMSE YOK"
Yakın çevresinden aktarılan yorumlara göre sanatçının kazançlarını oldukça planlı şekilde değerlendirdiği ve yatırım konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor. Bu durum, Yengi'nin magazin ve sanat camiasında "Ticareti bu kadar iyi bilen başka kimse yok" olarak anılmasına neden oluyor.