Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu’ndan bağ evinde romantik kaçamak!

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Akın Akınözü'nün yeni sevgilisi Melis Uzunoğlu ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yeni sevgilisi Melis Uzunoğlu, moda tasarımı alanında çalışmalarını sürdüren bir modacıdır.

Çift ilişkilerini ilk kez nerede ve nasıl duyurdu?

Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu, birlikteliklerini katıldıkları bir sosyal etkinlik alanına el ele gelerek basına ve hayranlarına ilan etmiştir.