Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu’ndan bağ evinde romantik kaçamak!
Sandra Pestemalciyan ile ayrılığının ardından uzun süre kalbini aşka kapatan ünlü oyuncu Akın Akınözü, aşk orucunu modacı sevgilisi Melis Uzunoğlu ile bozdu. İlişkilerini katıldıkları bir etkinlikte el ele ilan eden çiftin, doğayla iç içe gerçekleştirdikleri romantik bağ evi kaçamağından paylaştıkları aşk dolu kare sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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- Oyuncu Akın Akınözü, uzun süren sessizliğinin ardından yeni bir ilişkiyle magazin gündemine geldi.
- Akınözü, moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile olan birlikteliğini bir etkinlikte kamuoyuna duyurdu.
- Çift, şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe bir bağ evinde vakit geçirdi.
- Akınözü ve Uzunoğlu, sosyal medya hesaplarından doğa kaçamaklarından kesitler paylaştı.
Rol aldığı televizyon projelerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Akın Akınözü, uzun süren sessizliğinin ardından özel hayatındaki yeni gelişmeyle magazin gündemine geldi. Sandra Pestemalciyan ile olan uzun süreli ilişkisinin noktalanmasının ardından kalbini uzun süre ilişkilere kapatan 35 yaşındaki oyuncu, sessizliğini yeni bir aşka yelken açarak bozdu.
Gönlünü moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu'na kaptıran Akınözü, bu yeni birlikteliğini geçtiğimiz dönemde katıldığı bir etkinlikte kamuoyuna ilan etmişti. Davet alanına yeni sevgilisiyle el ele giriş yapan ve kameralar karşısındaki romantik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ilişkisini saklamadan yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini ilk kez gözler önüne seren çift, bu defa şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir bağ evi kaçamağı gerçekleştirdi.
Doğal atmosferde keyifli anlar geçiren ikili, o anlardan bir kesiti sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
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Akın Akınözü'nün yeni sevgilisi Melis Uzunoğlu ne iş yapıyor?
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yeni sevgilisi Melis Uzunoğlu, moda tasarımı alanında çalışmalarını sürdüren bir modacıdır.
Çift ilişkilerini ilk kez nerede ve nasıl duyurdu?
Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu, birlikteliklerini katıldıkları bir sosyal etkinlik alanına el ele gelerek basına ve hayranlarına ilan etmiştir.