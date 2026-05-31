Provokasyoncu Murat Övüç sözünü tutamadı! "Murat Abi" gitti eski hali geri geldi: Leoparlı sahne kostümü tartışmalara yol açtı
Başörtüsü takarak çektiği video nedeniyle tutuklanan ve 102 gün cezaevinde kalan Murat Övüç, tahliyesinin ardından "Artık Murat Abi olacağım" diyerek değişim mesajı vermişti. Gençlere örnek olmak istediğini söyleyen fenomen isim, sahne kıyafetlerinde de daha sade bir döneme gireceğini açıklamıştı. Ancak Bodrum'daki bayram sahnesinde ortaya çıkan görüntüler, bu kararın uzun sürmediğini gösterdi. Leopar desenli kostümüyle sahneye çıkan Övüç yeniden gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tartışmaların odağında yer alan Murat Övüç, geçtiğimiz yıl yaşadığı cezaevi sürecinin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
BAŞÖRTÜLÜ PROVOKASYON VİDEOSU
Manevi değerleri aşağılayan başörtülü provokasyon videosuyla toplumun sinir uçlarıyla oynayan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Mahkemedeki savunmasında videoyu mizah amacıyla çektiğini öne süren Övüç, herhangi bir kötü niyet taşımadığını söylemiş ve yanlış anlaşıldığı için özür dilemişti.
102 GÜN TUTUKLU KALDI
Hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen fenomen isim, Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda 102 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
"MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"
Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yapan Övüç, hayatında yeni bir sayfa açacağını duyurmuştu. Takipçilerine seslenen fenomen isim, bundan sonra daha farklı bir çizgide ilerleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var?', 'Nedir bu?', 'Bir ağır gördük seni.' Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat Abi'si olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim.
GÖSTERİŞLİ KOSTÜMLERİ BİR KENARA BIRAKTI
Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Övüç ilk sahne performansında da değişim mesajını kıyafetlerine yansıtmıştı. Gösterişli kostümleri bir kenara bırakan fenomen isim, siyah smokinle sahneye çıkarak daha sade bir görüntü vermişti. O dönem yaptığı açıklamalarda takım elbise ve klasik tarzda sahne alacağını söyleyen Övüç'ün bu kararı uzun süre konuşulmuştu.
"MURAT ABİ" SÖZÜNÜ TUTAMADI
Ancak Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alan Murat Övüç, yeniden eski tarzına döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Övüç'ün leopar desenli ve dikkat çekici bir kostüm tercih ettiği görüldü. Sahnedeki dansları ve performansıyla dikkat çeken fenomen isim, izleyenlerin de gündemine oturdu.Murat Övüç'ün "Sadeleşme" kararı kısa sürdü: Leopar kostümüyle yeniden gündemde
"SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU"
Övüç'ün yeni görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı tahliye sonrası yaptığı açıklamaları hatırlattı. "Murat Abi dönemi kısa sürdü", "Eski Murat geri döndü" ve "Sözlerini çabuk unuttu" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA DEĞİŞİMİ ÇOK KONUŞULDU
Tahliyesinin ardından değişim mesajları veren Murat Övüç, Bodrum'daki bayram sahnesiyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Leopar desenli kostümü ve sahne performansıyla gündeme gelen fenomen isim, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.