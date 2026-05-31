Şarkıcı Lara'dan estetik ve kilo itirafı: "Maşallah herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi"

"IŞIĞINIZI ASLA KAYBETMEYİN" Paylaşımının devamında yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Lara, hayranlarına teşekkür ederek, "Işığınızı asla kaybetmeyin. Yolunuza devam edin, şarkılarınızı söyleyin. Yanınızda yürümek isteyen gelsin, alkışlamak isteyen alkışlasın. Çünkü sizlerin sevgisi ve alkışları bizi ayakta tutuyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

LARA'DAN ESTETİK ÇIKIŞI Bu açıklamalarıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi de fiziksel değişimi ve estetik hakkındaki görüşleriyle gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Lara, sağlıklı yaşam için spor yaptığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "14 kilo verdim. Spor yapıyorum. Estetiğe karşı değilim ama son dönemlerde maşallah herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi birbirine benziyor. Estetik yaptırsınlar, merdiven altı değil" diyerek estetik operasyonlara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM Öte yandan özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lara, geçtiğimiz günlerde kızı Sıla'nın doğum günü paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Kızını magazin dünyasından uzak büyütmeyi tercih eden ünlü sanatçı, 26 yaşına giren Sıla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

GÜZELLİK MİRASMIŞ "Benim asil kızım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, anne-kızın benzerliği takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, "Abla-kardeş gibisiniz", "Güzellik mirasmış" ve "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.