Şarkıcı Lara'dan estetik ve kilo itirafı: "Maşallah herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi"
2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Lara, son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımıyla yaşadığı zorlu sürece dair dikkat çeken mesajlar veren ünlü şarkıcı, bu kez verdiği kilolar ve estetik operasyonlar hakkındaki sözleriyle gündeme geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Lara, estetiğe karşı olmadığını ancak doğal görünümün önemine dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran "Katmer Katmer" ve "Adam Gibi Adam" şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden pop müziğin sevilen ismi Lara, yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
2000'LERİN BAŞINDA BÜYÜK ÇIKIŞ
90'lı yılların sonunda müzik dünyasına adım atan ve 2000'lerin başında yakaladığı büyük çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, son dönemde hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
"İYİ NİYETİM YORULMUŞTUR"
Geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşımda hayatındaki kırılma noktalarına değinen Lara, takipçileriyle iç dünyasını paylaşmıştı. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Ben kolay kolay sırtımı dönmem. Eğer bir gün sırtımı dönmüşsem; bilin ki mücadelem bitmiştir, sabrım tükenmiştir, iyi niyetim yorulmuştur. Ama ben sahneye yakışan bir kadınım... Benim yerim hep sahnedir, ışığımın parladığı yer hep burasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
"IŞIĞINIZI ASLA KAYBETMEYİN"
Paylaşımının devamında yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Lara, hayranlarına teşekkür ederek, "Işığınızı asla kaybetmeyin. Yolunuza devam edin, şarkılarınızı söyleyin. Yanınızda yürümek isteyen gelsin, alkışlamak isteyen alkışlasın. Çünkü sizlerin sevgisi ve alkışları bizi ayakta tutuyor" sözleriyle dikkat çekmişti.
LARA'DAN ESTETİK ÇIKIŞI
Bu açıklamalarıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi de fiziksel değişimi ve estetik hakkındaki görüşleriyle gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Lara, sağlıklı yaşam için spor yaptığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "14 kilo verdim. Spor yapıyorum. Estetiğe karşı değilim ama son dönemlerde maşallah herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi birbirine benziyor. Estetik yaptırsınlar, merdiven altı değil" diyerek estetik operasyonlara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.
KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM
Öte yandan özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lara, geçtiğimiz günlerde kızı Sıla'nın doğum günü paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Kızını magazin dünyasından uzak büyütmeyi tercih eden ünlü sanatçı, 26 yaşına giren Sıla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.
GÜZELLİK MİRASMIŞ
"Benim asil kızım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, anne-kızın benzerliği takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, "Abla-kardeş gibisiniz", "Güzellik mirasmış" ve "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.
YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE
Yıllar sonra hem değişimi hem de samimi açıklamalarıyla gündeme gelen Lara, hayranlarından gördüğü yoğun ilgiyle magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.