Doktorları dinlemeyen Haluk Levent yine fenalaştı: Konserini yarıda kesti

Yaklaşık 2 hafta önce mide kanaması geçiren Haluk Levent, doktorların uyarılarına rağmen Tokat'ta sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan sanatçı, programı yarıda kesmek zorunda kaldı.

  • Haluk Levent, Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri konseri sırasında sağlık sorunu yaşayarak sahneden indi.
  • Haluk Levent, 20 Mayıs'ta Eskişehir konseri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve mide kanaması geçirmişti.
  • Haluk Levent, tedavi sonrası doktorlar tarafından kendisine verilen 15 günlük istirahat raporuna rağmen Tokat'taki konsere çıktı.

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren ünlü sanatçı Haluk Levent, taburcu edildikten sonra sahnelere geri dönmüştü. Sanatçı, bugün Tokat'ta verdiği konser sırasında rahatsızlandı.

MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Şarkıcı Haluk Levent, 20 Mayıs'ta Eskişehir konserinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Mide kanaması geçiren Levent'in kanamasının durduğu ve endoskopi yapıldığı öğrenilmişti.

15 GÜNLÜK İSTİHARAT RAPORU VARDI

Tedavisinin ardından sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle taburcu edilen Haluk Levent'e doktorlar tarafından 15 günlük istirahat raporu verildi ancak ünlü sanatçı Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alma kararı verdi.

HALUK LEVENT YENİDEN RAHATSIZLANDI

Henüz iyileşme sürecini tamamlamadan yoğun tempoya dönen Haluk Levent, konser sırasında fenalaştı. Mikrofonu eline alan Levent, "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" diyerek sahneden indi.

