Haluk Levent’ten korkutan haber: Mide kanaması geçirdi, yoğun bakıma alındı
Eskişehir konseri sonrası AFAD toplantısı için yola çıkan Haluk Levent fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü sanatçı yoğun bakıma alınırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Haluk Levent'in hastalığı ne?
Edinilen bilgiye göre konser sonrası rahatsızlanan Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi.
57 yaşındaki Haluk Levent'in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
"SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA"
Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz
Haluk Levent kimdir?
Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Türk rock müziğinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınıyor. Levent, 2023 yılında Time dergisinin "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinde yer aldı.
Haluk Levent'in şarkıları neler?
- Elfida
- Yollarda Bulurum Seni
- Sevenler Ağlarmış
- Dağlara Küstüm
- Aşkın Mapushane
- Zifiri
- Yeter Artık Deli Gönül
- Acılara Tutunmak
- Dağlar
- Çemberimde Gül Oya
- Anlasana
- Zor Aşk
- Kaçış
- Ankara
- İçimde Ölen Biri
- Hani Benim Olacaktın
- Gülendam
- Bu Aşk Burada Biter
- Ötme Bülbül & Haydar Haydar
- Kağızman
- Kızılcıklar Oldumu
- Bir Güldün Yar
- Deliler
- Akdeniz Akşamları
- Şifa İstemem Balından
- Bir Gece Vakti - Ararım Seni
- Vefasız
- Alışamadım
- Akşam Üstü
- Öpmek İsterdim
- Sen Olasın
- Yeterki
- Şehrimden Şehrine
- Sivas Ellerinde Sazım Çalınır
- Ela Gözlüm
- Ayrılık
- Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını
- Şehit (Bazı Günler)
- Akdeniz Akşamları
- Öyle Bir Yerdeyim ki
- Yalan
- Gülün Bittiği Yer
- Vazgeçmem
- Allı Turnam
- Gelmedin
