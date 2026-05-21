Haluk Levent, Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olup sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınıyor.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre konser sonrası rahatsızlanan Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi.

"SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA"

Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: