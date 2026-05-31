Fedon'dan yıllar sonra gelen itiraf: En büyük hatasını açıkladı
Sahne enerjisi ve neşeli kişiliğiyle yıllardır milyonların sevgisini kazanan Fedon, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Usta sanatçı, hayatı boyunca en büyük hatasının "hayır" diyememek olduğunu söyledi. Hem maddi hem de manevi anlamda birçok kez hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Fedon'un sözleri dikkat çekti. Ünlü sanatçı, aldığı kararlara rağmen bu huyundan vazgeçemediğini itiraf etti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fedon, yıllara meydan okuyan enerjisi, sahne performansları ve kendine has tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
İNSAN İLİŞKİLERİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez sanatçıları arasında gösterilen usta isim, bu kez müziğiyle değil yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Hürriyet'e verdiği röportajda bilinmeyen yönlerini anlatan Fedon, yaşamı boyunca karşılaştığı hayal kırıklıkları ve insan ilişkileri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıllardır pozitif tavrıyla tanınan sanatçı, dışarıdan görünen neşeli kimliğinin arkasında zaman zaman zorlu tecrübeler yaşadığını da dile getirdi.
"HAYATTAKİ EN BÜYÜK HATAM HAYIR DİYEMEMEK"
Röportaj sırasında yöneltilen "Dost kazığı yediniz mi hiç?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Fedon, hayatındaki en büyük yanlışın insanlara karşı fazla iyi niyetli olmak olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, ekonomik ve manevi anlamda birçok kez zarar gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
Çok! Hayatta en büyük hatam 'hayır' diyememek. Ekonomik olarak da manevi olarak da kazık yedim. Ama bu değişmiyor. Yemin ettim bir daha kimseye borç vermeyeceğim diye mesela ama olmuyor.
YILLARDIR SÜREN YARDIMSEVER TAVIR
Fedon'un bu sözleri kısa sürede dikkat çekerken, sanatçının yıllardır sürdürdüğü yardımsever tavrının zaman zaman kendisine zarar verdiği de ortaya çıktı. Usta isim, yaşadığı olumsuz deneyimlere rağmen insanlara karşı tavrını değiştiremediğini ve yine yardım eli uzatmaktan vazgeçemediğini anlattı.
FEDON KİMDİR?
Müzik kariyerinin yanı sıra renkli kişiliğiyle de tanınan Fedon, uzun yıllardır sanat dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. 19 Ağustos 1946'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının babası Rum, annesi ise Ermeni kökenli. Aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nubar Terziyan'ın yeğeni olan Fedon, gençlik yıllarında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştıktan sonra müzik dünyasına adım attı.
TAVERNA MÜZİĞİNİN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ
1987 yılında açtığı Zorba Taverna ile adını duyuran sanatçı, 1991 yılında çıkardığı "Senin İçin" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı. TRT ekranlarında Yunanca şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak da dikkat çeken Fedon, yıllar boyunca taverna müziğinin en önemli temsilcilerinden biri oldu.