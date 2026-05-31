13 yıl sonra aynı karedeler! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'den Aslan Baba Şafak Sezer'le duygulandıran paylaşım

Sosyal medya paylaşımından bir kare GÜNÜMÜZDEN BİR KARE PAYLAŞTILAR Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Birsu Demir, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Genç oyuncu önce diziden bir kareyi paylaşarak fotoğrafın üzerine "Sanki sizi tanır gibiyim" notunu düştü. Ardından Şafak Sezer ile günümüzde çekilen fotoğrafını yayınlayan Demir, bu kez "Aslan babam?" ifadelerini kullandı. Aslan Kıral ve Oben'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Birsu Demir ve Şafak Sezer'in son hali "YILLAR GEÇMİŞ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ" Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Alemin Kıralı hayranları da yorumlarıyla adeta eski günleri yeniden yaşadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Yıllar geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş", "Aslan Baba ve Oben'i yeniden görmek harika", "Çocukluğumuz geri geldi" ve "Bu ikiliyi yeniden bir projede görmek istiyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.