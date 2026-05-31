13 yıl sonra aynı karedeler! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'den Aslan Baba Şafak Sezer'le duygulandıran paylaşım
ATV ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinin unutulmaz baba-kızı yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, Şafak Sezer ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak nostalji rüzgarı estirdi. İkilinin buluşması, dizinin hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
Türk televizyon tarihinin en sevilen aile komedilerinden biri olan Alemin Kıralı, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.
YILLARA RAĞMEN HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR
Absürt mizahı, renkli karakterleri ve unutulmaz sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, aradan geçen yıllara rağmen hala tekrar bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor.
UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN BULUŞTULAR
2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan dizide, Şafak Sezer'in canlandırdığı Aslan Kıral karakteri ile Birsu Demir'in hayat verdiği Oben arasındaki eğlenceli diyaloglar ve güçlü baba-kız ilişkisi izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Dizinin sona ermesinin ardından oyuncular kendi kariyer yollarında ilerlerken, ekranların unutulmaz ikilisi uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi.
GÜNÜMÜZDEN BİR KARE PAYLAŞTILAR
Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Birsu Demir, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Genç oyuncu önce diziden bir kareyi paylaşarak fotoğrafın üzerine "Sanki sizi tanır gibiyim" notunu düştü. Ardından Şafak Sezer ile günümüzde çekilen fotoğrafını yayınlayan Demir, bu kez "Aslan babam?" ifadelerini kullandı.Aslan Kıral ve Oben'den yıllar sonra ilk fotoğraf
"YILLAR GEÇMİŞ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ"
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Alemin Kıralı hayranları da yorumlarıyla adeta eski günleri yeniden yaşadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Yıllar geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş", "Aslan Baba ve Oben'i yeniden görmek harika", "Çocukluğumuz geri geldi" ve "Bu ikiliyi yeniden bir projede görmek istiyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.
SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGARI
Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı üzerinden tam 13 yıl geçmiş olsa da, Aslan Kıral ve Oben karakterlerinin izleyicilerin hafızasındaki yerini koruduğu bir kez daha ortaya çıktı. Birsu Demir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Şafak Sezer ile genç oyuncunun yıllar sonra verdiği bu poz, dizinin unutulmaz sahnelerini yeniden gündeme taşırken, hayranlarına da geçmişe uzanan keyifli bir yolculuk yaşattı.
