Gökhan Tepe'den 90'lar itirafı: “Hafif bulanlar olmuştu”
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Gökhan Tepe, verdiği bir röportajda günümüz müzik piyasası ve son döneme damga vuran rap furyası hakkında açıklamalarda bulundu. 90'lı yılların müzik kalitesine vurgu yapan ünlü sanatçı, günümüz trendleri ve oğlunun dinlediği şarkılar üzerinden kuşak kıyaslamasında bulundu.
Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz besteler ve güçlü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Gökhan Tepe, müzik sektörünün dünü ve bugününe dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Özellikle müzikseverler arasında sık sık dile getirilen "90'lardaki şarkıların tadı artık yok" klişesini değerlendiren ünlü isim, yeni neslin müzik algısına ve popüler kültürün getirdiği akımlara karşı ezber bozan bir yaklaşım sergiledi.
90'lı yılların ruhuyla beslenen bir sanatçı olarak kendini çok şanslı gördüğünü belirten Gökhan Tepe, o yılları Türkçenin muhteşem kullanıldığı, bestecilerin, aranjörlerin ve yönetmenlerin son derece nitelikli işler çıkardığı özel bir süreç olarak tanımladı. Ancak günümüz müziğini tamamen gözden çıkaran geleneksel anlayışa da mesafeli yaklaştığını belirtti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Gökhan Tepe, konuyla ilgili "90'larda yaşadığım ve o şarkılarla büyüdüğüm için çok şanslı hissedenlerdenim. Türkçemizin muhteşem kullanıldığı, bestecilerin, aranjörlerin, yönetmenlerin çok nitelikli olduğu güzel yıllar yaşadık. Çok özel şarkıların yapıldığı bir süreçtir 90'lar. Bugünün müziğine gelirsek; benim oğlum dinliyor. Ben nasıl tu kaka diyebilirim ki şimdi yapılan müziğe? 90'larda yapılan bazı şarkılara da bir önceki neslin büyük eleştirileri olmuştu. Hafif bulanlar olmuştu. Her devrin bir müzik anlayışı oluyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, "Şimdi bir rap furyası var, siz dinliyor musunuz o şarkıları?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:
"Ben dinlemiyorum. Bunu eleştirel bir yerden söylemiyorum. Bana tarz olarak uymuyor. Benim dinlemeye ihtiyacım yok, kimsenin de benim bunu dinlememe ihtiyacı yok. Müzik duyguya, ihtiyaca cevap verir"