Buse Terim’den romantik paylaşım: "Bazı kavuşmalar yaşandı"
İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra kalbini Batu Son’a kaptıran Buse Terim, aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Sevgilisiyle karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, son olarak şehir dışı dönüşü yaptığı romantik paylaşımla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Buse Terim, yeni ilişkisinde adeta ikinci baharını yaşıyor. İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla noktaladıktan sonra kalbini Batu Son'a kaptıran ünlü isim, aşkını gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Terim, yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle olan romantik anlarını peş peşe paylaşarak mutluluğunu gözler önüne seriyor.
Yeni ilişkisiyle doludizgin bir mutluluk yakalayan ünlü isim, son olarak sevgilisiyle hasret giderdiği romantik bir paylaşıma imza attı. Bir süredir işleri nedeniyle şehir dışında bulunan Terim, İstanbul'a döner dönmez soluğu sevgilisi Batu Son'un yanında aldı.
Yaşadığı büyük özlemi sosyal medya hesabından dile getiren ünlü isim, bu birlikteliğin ne kadar güçlü ilerlediğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
"BAZI KAVUŞMALAR YAŞANDI"
Sevgilisiyle bir araya gelen Buse Terim, Batu Son ile yan yana çekildikleri çerçeveli bir fotoğrafı Instagram hikayesinde yayınladı. Paylaşımına, "Bazı kavuşmalar yaşandı" notunu düşen ünlü ismin bu karesi, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İkilinin neşeli ve samimi halleri magazin dünyasında "Aşk bacayı fena sarmış" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
"SENİ HER SANİYE ÖZLÜYORUM"
Buse Terim'in sevgilisine olan aşkı sadece bu paylaşımla da sınırlı kalmadı. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Batu Son ve kızlarının bir arada yer aldığı çok özel bir çerçeveli fotoğrafı daha takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Terim, o paylaşımına ise "Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum" notunu ekleyerek aşkını ilan etmişti.