"Baby sus, az kaldı inanıyorduk!" Sercan Yıldırım ile buluşmasıyla ilgili konuşan Survivor Beyza'ya Demet Akalın'dan yaylım ateşi

Sercan Yıldırım ile aşk yaşadığı ve oyuncu sevgilisi Kerimhan Duman'a ihanet ettiği iddialarıyla gündeme oturan Beyza Gemici, Survivor All Star'dan elenmesinin ardından sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Gemici'ye ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan sert bir tepki gelirken, yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Kerimhan Duman'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

Survivor Beyza Gemici ihanet iddialarına yanıt verdi

Survivor All Star yarışmasından elenerek adaya veda eden Beyza Gemici, yarışmanın ardından performansından ziyade özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Yarışma sürecinde takım arkadaşı Sercan Yıldırım ile yakınlaştığı ve bu durumun dışarıdaki ilişkisine bir ihanet olarak yansıdığı yönündeki iddialar, Gemici'nin elenmesiyle birlikte daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Uzun süren sessizliğini bozan eski yarışmacı, hakkında ortaya atılan aşk ve sadakatsizlik iddialarına kameralar karşısında yanıt verdi.

Yarışma esnasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayların ardından bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Beyza Gemici, "Ben kimseye ihanet etmedim" diyerek hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti.

Zorlu ada şartlarında yarışmacıların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ve Sercan Yıldırım ile aralarında sadece bir takım arkadaşlığı bulunduğunu savunan Gemici, konunun farklı noktalara çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"ORADAKİ SAF DOSTLUĞU BAŞKA YERLERE ÇEKTİLER"

Hakkındaki iddialara karşı kendini savunan Beyza Gemici, ada yaşamının getirdiği zorluklara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Ada şartlarında açlıkla, özlemle ve zorlu yarışmalarla mücadele ederken herkes birilerine tutunmaya, birilerinden destek almaya çalışıyor. Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk ve takım arkadaşlığı vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek, arkamızdan senaryolar yazmak gerçekten çok acımasızca"

"Alnım ak, başım dik!" diyen Gemici, sözlerini "Benim aramda hiç kimseyle hiçbir şey olmadı. Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramızdaki şeye saygısızlık etmek... Hiçbir şey yapmadım. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım bile" şeklinde sürdürdü.

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ: "BABY SUS!"

Beyza Gemici'nin bu savunması magazin dünyasında ve sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Survivor takipçisi olduğu bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gemici'nin açıklamalarının yer aldığı sosyal medya paylaşımının altına sert bir yorum bıraktı.

Akalın, eski yarışmacıya hitaben, "Baby sus!! Az kaldı inanıyorduk sana. Duygularımızla oynamayın ya dürüst olun! Akıcı konuşabiliyorsun inanılır gibi değil!!!!! Bizim içimizde hala saflık var çalmayın bizden bunu! Yapma!! Sus" ifadelerini kullanarak yapılan açıklamalara inanmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gemici'nin açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları ve programın takipçileri de iki farklı görüş etrafında toplandı. Bazı takipçiler eski yarışmacıya destek verirken, büyük bir kısım ise yarışma esnasındaki tutumunu eleştirdi.

İzleyicilerden gelen yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:

  • "O an Acun Bey sana gitmenin 'Sercan'la bir ilgisi var mı' dediğinde susmak yerine 'Hayır benim bir ilişkim var. Hayatımdaki insanı seviyorum' deyip ilişkine sahip çıksaydın bugün bu açıklamaların inandırıcı olabilirdi."
  • "Beyza, maalesef Survivor'daki sessizliğinle güvenilirliğini kaybettin. Orada ağzını açmış olsaydın bu durumda olmazdın."

Öte yandan kendisini savunan hayranları ise "Güzel kalbine ben şahidim", "Yüzü kadar kalbi de güzel şüpheniz olmasın" diyerek Gemici'ye destek verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: ADADAN ADAYA YÜZME VAKASI VE KERİMHAN DUMAN'IN HAMLESİ

Tartışmaların temelini oluşturan olay, yarışma sürecinde Beyza Gemici'nin yüzerek diğer adaya geçmesi ve Sercan Yıldırım ile baş başa vakit geçirmesiyle başlamıştı. Gönüllü olarak yarışmada boy gösteren Beyza Gemici'nin kamptan kaçıp ortadan kaybolması başta takım arkadaşları olmak üzere yapım ekibini de endişelendirmişti.

Finale sayılı günler kala yaşanan bu olayla ilgili detayları Acun Ilıcalı ada konseyinde anlatmış ve "Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan ile muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunların ardından Beyza da herkesten özür dileyerek neden ortadan kaybolduğu konusuna açıklık getirmişti: "Denize girdikten sonra eski kampın olduğu yere baktım. Spor yapan birini görünce Murat ağabey sandım ve seslendim. Beni duyduğunu sanınca da o tarafa doğru yüzdüm. Sadece düşüncesizlik. Kötü bir şeye vesile olacağını düşünmemiştim. Aslında kampın içine girmedim. Sercan'ı görünce konuştuk. Kötü bir amacım yoktu"

GÖZLER KERİMHAN DUMAN'A ÇEVRİLDİ

Bu gelişmeler yaşanırken gözler Beyza Gemici'nin dışarıdaki sevgilisine çevrilmişti. Gemici'nin, "Arka Sokaklar" dizisinde uzun yıllardır rol alan oyuncu Kerimhan Duman ile birliktelik yaşadığı biliniyordu. Duman, iddiaların ilk çıktığı dönemde sosyal medya hesabından bir aşk pozu paylaşarak sevgilisine destek vermişti.

Ancak adadan adaya yüzme olayının ekrana gelmesi ve programda yaşanan gelişmelerin ardından Kerimhan Duman, radikal bir karar alarak sevgilisi Beyza Gemici'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Duman'ın bu hamlesi, ilişkinin bittiği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

MERAK EDİLENLER

Beyza Gemici'nin sevgilisi Kerimhan Duman kimdir?

Kerimhan Duman, uzun yıllardır "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan bir oyuncudur. Survivor Beyza'nın sevgilisi olan Duman, yarışmadaki iddiaların ardından Gemici'yi sosyal medyada takipten çıkmıştır.

Demet Akalın Survivor Beyza hakkında ne dedi?

Demet Akalın, Beyza Gemici'nin ihanet iddialarını yalanladığı videonun altına "Baby sus! Az kaldı inanıyorduk sana" yazarak açıklamaların samimi ve inandırıcı olmadığını savunmuştur.

