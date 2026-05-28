İbrahim Tatlıses bayram geleneğine bozmadı: Kesenin ağzını açan imparator ailesiyle çifte bayram yaşadı
Sağlık sorunlarını geride bırakan İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte evinde kutladı. Bayram sabahı geleneksel el öpme törenini başlatan usta sanatçı, yakınlarına verdiği harçlıklarla yüzleri güldürdü. Neşeli halleriyle dikkat çeken Tatlıses, eski enerjisine yeniden kavuştu. Aile içinde yaşanan bayram coşkusu renkli anlara sahne oldu.
Yurt dışında verdiği konserlerin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
KURBAN BAYRAMI'NI AİLESİYLE KARŞILADI
Uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuşan usta sanatçı taburcu edilerek evine dönmüştü. Zorlu sağlık sürecini geride bırakan İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nı ailesi ve yakın akrabalarıyla birlikte evinde karşıladı.
Son günlerde eski enerjisine yeniden kavuştuğu gözlenen sanatçının neşeli halleri dikkat çekti.
GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Bayram sabahı evinde aile bireyleri ve yakın akrabalarıyla bir araya gelen Tatlıses, geleneksel bayramlaşma törenini başlattı. Usta sanatçı, elini öpen yakınlarına harçlık vererek adeta evde bayram coşkusu yaşattı. Cömert tavırlarıyla bilinen sanatçının bu anları izleyenlerin yüzünü güldürdü.
"HASTANE GÜNLERİNİ GERİDE BIRAKTIK"
Öte yandan yakın dostu Mahmut Tuncer, Tatlıses'in hastane sürecine dair yaptığı paylaşımda "28 lahmacun ve 1 yumurtalı köfte eşliğinde hastane günlerini geride bıraktık" sözleriyle usta sanatçının taburcu olduğunu duyurmuştu. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen İbrahim Tatlıses'in, bayramla birlikte yeniden eski neşesine döndüğü ifade edildi.