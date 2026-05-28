İbrahim Tatlıses bayram geleneğine bozmadı: Kesenin ağzını açan imparator ailesiyle çifte bayram yaşadı

Yurt dışında verdiği konserlerin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

İbrahim Tatlıses bayramda paraları böyle saçtı!

Uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuşan usta sanatçı taburcu edilerek evine dönmüştü. Zorlu sağlık sürecini geride bırakan İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nı ailesi ve yakın akrabalarıyla birlikte evinde karşıladı.

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Bayram sabahı evinde aile bireyleri ve yakın akrabalarıyla bir araya gelen Tatlıses, geleneksel bayramlaşma törenini başlattı. Usta sanatçı, elini öpen yakınlarına harçlık vererek adeta evde bayram coşkusu yaşattı. Cömert tavırlarıyla bilinen sanatçının bu anları izleyenlerin yüzünü güldürdü.