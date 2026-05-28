"Kuruluş Orhan" Film Platoları’nda bayram şöleni: “Diriliş Ateşi” izleyenleri büyülüyor
Bozdağ Film Platoları, bayram tatilinde ziyaretçilerine kapılarını açarak tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. atv'nin sevilen dizisi “Kuruluş Orhan”ın çekimlerinin yapıldığı platolar, bayrama özel “Diriliş Ateşi” gösterisiyle görsel bir şölene ev sahipliği yapacak. Aileler için hazırlanan etkinlikler, ziyaretçilere unutulmaz bir bayram deneyimi sunacak.
- ATV'nin 'Kuruluş Orhan' dizisinin çekildiği Bozdağ Film Platoları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
- Platolar, 45 kişilik Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçılardan oluşan 'Diriliş Ateşi' gösterisiyle ziyaretçilerine özel bir deneyim sunuyor.
- Etkinlik, yüksek tempolu performanslar ve sahne gösterileriyle aksiyon ve sanatı bir arada sunuyor.
- Ziyaretçiler, tarihi dekorlar arasında gezebilecek ve bayrama özel etkinliklerin keyfini çıkarabilecek.
- Platolar, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için popüler bir kültürel deneyim alanı haline geldi.
ATV'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından "Kuruluş Orhan" dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
"DİRİLİŞ ATEŞİ" GÖSTERİSİYLE UNUTULMAZ ANLAR
Tarihi dekorları ve özel konseptiyle her dönem ilgi gören platolar, bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. Aileler için keyifli bir kültürel deneyim alanı sunan platolar, bu yıl bayrama özel hazırlanan "Diriliş Ateşi" gösterisiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.
İZLEYİCİLERE AKSİYON VE SANAT BİR ARADA SUNULUYOR
Etkinlik, görsel zenginliği ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Gösteride Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçılardan oluşan 45 kişilik akrobat, dansçı ve stunt ekibi sahne alacak. Yüksek tempolu performansların yer alacağı şov, izleyicilere aksiyon ve sanatın bir arada sunulduğu özel bir deneyim sunacak.
HEM YERLİ HEM YABANCI ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI
"Kuruluş Orhan" dizisinin çekildiği atmosferi de deneyimleme fırsatı bulan ziyaretçiler, hem tarihi dekorlar arasında gezebilecek hem de bayrama özel etkinliklerin keyfini çıkarabilecek. Platolar, bu bayram da hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.