Dua Lipa spor rutinini paylaştı: Meğer karın kaslarının sırrı buymuş
Dünya turneleri, yoğun konser temposu ve bitmeyen sahne enerjisine rağmen formundan ödün vermeyen Dua Lipa, evde uyguladığı antrenman rutinini paylaştı. Ünlü şarkıcı yoga seanslarından pilatese, kas güçlendirme çalışmalarından dans provalarına kadar uzanan disiplinli programıyla dikkat çekiyor. İşte adım adım uyguladığı spor rutini...
Hızlı Özet Göster
- Dua Lipa evde uyguladığı yoga, Pilates, ağırlık çalışmaları ve dans provalarını içeren egzersiz rutinini paylaştı.
- 30 yaşındaki sanatçı bedenine ve sağlığına bakış açısının değiştiğini belirterek kendini daha güçlü ve dengeli hissettiğini söyledi.
- Lipa yoğun sahne temposuna rağmen enerjisini korumak için Pilates Reformer dersleri ve ağırlık antrenmanlarını birlikte uyguluyor.
- Şarkıcı turne dönemlerinde sabah rutininde takviye kullandığını açıkladı.
Yoğun dünya turneleri, sahne provaları ve bitmeyen temposuna rağmen formundan ödün vermeyen Dua Lipa'nın evde uyguladığı egzersiz rutinini ortaya çıktı. Ünlü yıldızın yoga, Pilates, ağırlık çalışmaları ve dans provalarını bir araya getiren programı merak uyandırdı.
Sporcu zihniyetiyle yaşıyor
Müzik kariyerindeki başarısının yanında disiplinli yaşam tarzıyla da dikkat çeken Dua Lipa, günlük hayatında hem zihinsel hem fiziksel sağlığına büyük önem veriyor. Şarkıcı İspanyolca çalışmaktan kitap okumaya, spor salonunda dayanıklılık antrenmanları yapmaktan dans provalarına kadar birçok aktiviteyi aynı anda sürdürüyor.
Ünlü isim, verdiği röportajlarda özellikle son yıllarda bedenine ve sağlığına bakış açısının değiştiğini vurguluyor. 30 yaşının kendisine farklı bir özgüven kazandırdığını söyleyen Lipa, artık kendini daha güçlü ve dengeli hissettiğini belirtiyor.
Yoga rutinini sosyal medyada gösterdi
Vogue'da yer alan habere göre 30 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabında sık sık sağlık ve egzersiz rutinlerinden kesitler paylaşıyor. Ara sıra evindeki yoga seansından görüntüler paylaşan Lipa'nın aydınlık stüdyo ortamında yaptığı çalışmalar dikkat çekti.
Evinde hazırladığı özel alanda yoga yapan yıldız özellikle denge ve esneklik gerektiren "baş üstü duruşu" gibi pozlar üzerinde çalışıyor. Paylaşımlarda yer alan siyah yoga matları ve pembe çiçeklerle dekore edilen stüdyo alanı da takipçilerinin ilgisini çekti.
Pilates ve ağırlık antrenmanını birlikte uyguluyor
Dua Lipa'nın egzersiz programı yalnızca yogadan oluşmuyor. Ünlü isim, Pilates Reformer dersleriyle esnekliğini artırırken ağırlık antrenmanlarıyla kas gücünü destekliyor. Uzmanlara göre yoga, Pilates ve direnç çalışmalarının birlikte uygulanması; kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve kardiyovasküler dayanıklılık üzerinde oldukça etkili sonuçlar sağlıyor. Lipa'nın yoğun sahne temposuna rağmen enerjisini koruyabilmesinin arkasında da bu çok yönlü antrenman sistemi bulunuyor.
Sahne performansının sırrı disiplinli çalışma
Dua Lipa'nın konserlerindeki yüksek enerjisi ve güçlü sahne performansı uzun süredir hayranlarının dikkatini çekiyor. Şarkıcının düzenli dans provaları yaptığı ve kondisyonunu korumak için kardiyo çalışmalarına ağırlık verdiği biliniyor.
Lipa, bedenine duyduğu güvenin sahne performansına da doğrudan yansıdığını ifade ediyor. Kendini fiziksel olarak güçlü hissetmenin konserlerde seyirciyle daha rahat bağ kurmasını sağladığını söylüyor.
Sabah rutininde takviyeler de var
Şarkıcı, turne dönemlerinde uyguladığı sabah rutininde bazı takviye ürünleri kullandığını da açıkladı. Özellikle elektrolit destekleri ve kolostrum takviyelerini düzenli tükettiğini belirten Lipa, yoğun tempoda bağışıklığını ve enerjisini korumaya çalışıyor. Düzenli egzersiz, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve disiplinli çalışma temposuyla dikkat çeken Dua Lipa, hayranlarına da aktif yaşam konusunda ilham veriyor.