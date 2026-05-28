Dua Lipa spor rutinini paylaştı: Meğer karın kaslarının sırrı buymuş

Evinde hazırladığı özel alanda yoga yapan yıldız özellikle denge ve esneklik gerektiren "baş üstü duruşu" gibi pozlar üzerinde çalışıyor. Paylaşımlarda yer alan siyah yoga matları ve pembe çiçeklerle dekore edilen stüdyo alanı da takipçilerinin ilgisini çekti.

Pilates ve ağırlık antrenmanını birlikte uyguluyor

Dua Lipa'nın egzersiz programı yalnızca yogadan oluşmuyor. Ünlü isim, Pilates Reformer dersleriyle esnekliğini artırırken ağırlık antrenmanlarıyla kas gücünü destekliyor. Uzmanlara göre yoga, Pilates ve direnç çalışmalarının birlikte uygulanması; kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve kardiyovasküler dayanıklılık üzerinde oldukça etkili sonuçlar sağlıyor. Lipa'nın yoğun sahne temposuna rağmen enerjisini koruyabilmesinin arkasında da bu çok yönlü antrenman sistemi bulunuyor.

Sahne performansının sırrı disiplinli çalışma

Dua Lipa'nın konserlerindeki yüksek enerjisi ve güçlü sahne performansı uzun süredir hayranlarının dikkatini çekiyor. Şarkıcının düzenli dans provaları yaptığı ve kondisyonunu korumak için kardiyo çalışmalarına ağırlık verdiği biliniyor.

Lipa, bedenine duyduğu güvenin sahne performansına da doğrudan yansıdığını ifade ediyor. Kendini fiziksel olarak güçlü hissetmenin konserlerde seyirciyle daha rahat bağ kurmasını sağladığını söylüyor.