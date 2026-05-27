Çağla Şıkel'den Çeşme'de romantik tatil! Yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Birbirlerine güneş kremi sürdükleri anlar da kameralara yansıdı.Tatilin ilerleyen saatlerinde ikiliye Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay da eşlik etti. Aile ile birlikte geçirilen bu keyifli anlar, tatilin daha samimi bir havaya bürünmesini sağladı.

ŞIKEL'İ SIRTINDA TAŞIDI

Şıkel ve Tunca, çocukların motosurf deneyimini daha yakından izlemek için bir zodyak bota binerek koyun karşı kıyısına geçti. Bot yolculuğu sırasında Mertcan Tunca'nın Şıkel'i sırtında taşıdığı anlar ise en çok konuşulan karelerden biri oldu.Yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yansıyan Çağla Şıkel'in oldukça mutlu ve enerjik halleri dikkat çekerken, çiftin Çeşme tatili magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

