Seda Sayan’dan Game of Thrones yorumu: "Hani güzel adamdı ya güzel ölsün"
Seda Sayan, dünya çapında büyük ilgi gören Game of Thrones dizisindeki sahneler hakkında yaptığı eğlenceli yorumlarla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı, özellikle bir karakterin ölüm sahnesine verdiği tepkiyle dikkat çekti. Sayan, "Kötü öldü birden pıt diye. Öyle de ölünür mü canım?" şeklinde ifade etti.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, hem özel hayatıyla hem de yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor.
DİZİYE DİKKAT ÇEKEN YORUM
Televizyon ekranlarını ve sosyal medyayı yakından takip eden ünlü sanatçı, bu kez dünya çapında büyük ses getiren Game of Thrones dizisiyle ilgili yorumlarıyla dikkat çekti.
ÖLÜMÜ İÇİNE SİNMEDİ
Dizideki bazı sahneleri yorumlayan Seda Sayan, özellikle sevdiği bir karakterin ölümünü bir türlü içine sindiremediğini belirterek esprili ifadeler kullandı. Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerini de güldürdü.
"O ÖLÜM YAKIŞMADI"
Ünlü sanatçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Khalessi'nin kocası da güzeldi. Çok yakışıklıydı. Khaleesi'nin kocası çok kötü öldü. Yazık o. O ölüm yakışmadı. Bazı filmlerde ya da dizilerde Çağlar'a (eşi Çağlar Ökten) diyorum 'bu niye böyle öldü?' 'Nasıl ölsün?' diyor ama kötü öldü birden pıt diye. Öyle de ölünür mü canım? Kötü öldü yani. Hani güzel adamdı ya. Güzel ölsün.
"DİZİYE YENİ BAKIŞ AÇISI"
Seda Sayan'ın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede viral olurken kullanıcılar tarafından "Seda Sayan yorum farkı", "Diziye yeni bakış açısı getirdi" şeklinde paylaşıldı.
YENİ DÜETLE GÜNDEME GELDİ
Öte yandan ünlü sanatçı, şarkıcı Tekir ile birlikte seslendirdiği "Yıkamazlar Beni" adlı düetle de yeniden gündeme geldi. Çekilen klipte roman havası oynayan Sayan, enerjisiyle dikkat çekti. Klip sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
"KANATSIZ MELEK SENİ SEVİYORUZ"
Klibin ardından Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat da Seda Sayan'a övgü dolu bir yorum yaptı. Paylaşımında Sayan'a sevgisini dile getiren Kobra Murat, renkli üslubuyla dikkat çekti. Kobra Murat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kurban olurum ben seni veren yüce Rabbime. Roman camiasında tüm Türkiye'de tek star, tek kraliçe, tek imparatoriçe. Hayatın adı, yaşamın tadı, güzellik tanrıçası, kanatsız melek seni seviyoruz. Hocam kopanze, yıkılanze, eğlence, tavanze, mortingen şitirayze. Ranga ranga ranga ranga.
"ÖMÜR BOYU HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN KRALİÇE"
Ünlü sanatçı ayrıca, "Kalite, marka Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar sunuyorum. Dualar olsun, hayallerin gerçek olsun, ömür boyu her şey gönlünce olsun kraliçe" sözleriyle Seda Sayan'a destek verdi.