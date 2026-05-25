Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina yeniden adliyeye koştu: Mahkemeye kalan ömrünü hesaplattı
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasındaki gerilim yıllar sonra yeniden mahkemeye taşındı. Jahovic, boşanma protokolünde yer alan araç tahsisi maddesinin ihlal edildiğini öne sürerek eski eşine dava açtı. Jahovic'in “istatistiksel ölüm tablosu” talebi ise gündeme damga vurdu.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve çocuklarının annesi eski eşi Emina Jahovic, 2018 yılında karşılıklı anlaşarak boşandılar.
YİNE ADLİYELİK OLDULAR
Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.
İSTATİKSEL ÖLÜM TABLOSU
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAVA GÖRÜLECEK
Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.
NE OLMUŞTU?
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında imzalanan protokolde, çocukların velayeti anneye verilmişti. Anlaşmaya göre Sandal'ın eski eşine nafaka ödemesi, araç kiralaması ve Sırbistan'dan ev alması gerekiyordu. Boşanma protokolünde ayrıca çiftin Beykoz'daki evinin satılması ve buradan elde edilen 2 milyon doların Emina Jahovic'e verilmesi kararlaştırılmıştı.
BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI
Çocukların eğitimi için ise 500 bin dolar ayrıldığı öğrenilmişti. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın protokolde yer alan yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Özellikle araç kiralama ve Sırbistan'dan ev alma maddelerinin uygulanmadığını belirten Jahovic, bazı ödemeleri kendisinin yaptığını ifade etti.
ESKİ EŞE SIRBİSTAN'DA EV
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Emina Jahovic'i haklı buldu. Kararda, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uygun şekilde eski eşine Sırbistan'dan ev almasına hükmedildi.