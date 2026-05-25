Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina yeniden adliyeye koştu: Mahkemeye kalan ömrünü hesaplattı

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAVA GÖRÜLECEK Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.

NE OLMUŞTU? 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında imzalanan protokolde, çocukların velayeti anneye verilmişti. Anlaşmaya göre Sandal'ın eski eşine nafaka ödemesi, araç kiralaması ve Sırbistan'dan ev alması gerekiyordu. Boşanma protokolünde ayrıca çiftin Beykoz'daki evinin satılması ve buradan elde edilen 2 milyon doların Emina Jahovic'e verilmesi kararlaştırılmıştı.

Mustafa Sandal BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI Çocukların eğitimi için ise 500 bin dolar ayrıldığı öğrenilmişti. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın protokolde yer alan yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Özellikle araç kiralama ve Sırbistan'dan ev alma maddelerinin uygulanmadığını belirten Jahovic, bazı ödemeleri kendisinin yaptığını ifade etti.