Çağla Şıkel evinin tadilatındaki 8 milyon TL zarar iddiasına cevap verdi
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, iki oğluyla birlikte katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin "Evin tadilatında 8 milyon TL zarar mı ettiniz?" sorusuna ilk kez yanıt verdi. Çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evi için deprem güçlendirmesi de yaptırdıklarını belirten ünlü isim, iki yıldır bitmeyen inşaat sürecinde yaşadığı büyük masrafları ve ustalarla olan durumunu anlattı.
- Çağla Şıkel, evinin tadilat süreci ve zarar iddiaları hakkında konuştu.
- Şıkel, ustalarla anlaşmazlık yaşamadığını ve evin yapısal zorlukları nedeniyle sürecin uzadığını belirtti.
- Tadilatın çocuklarının güvenliği için deprem güçlendirmesi de içerdiğini açıkladı.
- Evin su sızıntıları ve yapısal zorlukları nedeniyle masrafların arttığını ifade etti.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, uzun süredir devam eden evinin tadilat süreci ve hakkında çıkan "8 milyon TL zarara uğradı" iddialarıyla ilgili sessizliğini katıldığı bir etkinlikte bozdu. İki oğluyla birlikte bir davette boy gösteren ünlü sunucu, gazetecilerin evin inşaatına dair sorduğu sorulara son derece samimi yanıtlar vererek inşaat sürecinde yaşadıkları büyük zorlukları tek tek anlattı.
"USTALARLA ANLAŞMAZLIK YOK, EV ÇOK ZOR BİR EV"
Bir süredir evinin yenilenme çalışmalarıyla bizzat ilgilenen ve bu süreçte ustalarla sorun yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel, dedikoduların asılsız olduğunu belirtti.
Muhabirlerin, evin inşaatı ve tadilatı için harcadığı iddia edilen 8 milyon TL'yi sorması üzerine konuşan Şıkel, sürecin uzama nedenini çocuklarının güvenliğine bağlayarak şu ifadeleri kullandı:
Ustalarla anlaşmazlık yok. 2 yıldır evin inşaatı devam ediyor. Biz deprem güçlendirme de yaptırmak istedik çocuklarımla birlikte yaşayacağımız bir yer olacağı için.
"YAPTI BİTTİ DİYORUZ TEKRAR YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"
Evdeki tadilatın bitmek bilmediğini ve masrafların sürekli katlandığını belirten ünlü manken, yaşadığı inşaat krizinin detaylarını gizlemedi. Evin yapısal zorluklarından dert yanan Çağla Şıkel, harcanan paraların ve tadilatın neden durmadığını şu sözlerle özetledi:
Ev çok zor bir ev. Evin su girdiği yerler belli olmuyor bazen. 'Yaptı, bitti' diyoruz olmuyor tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç. Çok çok masraf çıkıyor yani.
MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel evinin inşaatında dolandırıldı mı, 8 milyon TL zarar mı etti?
Çağla Şıkel, ustalarla bir sorun yaşamadığını ancak evin zor bir yapısı olması ve sürekli yeni masraflar çıkarması nedeniyle sürecin maliyetli olduğunu açıkladı.
Çağla Şıkel'in evinin inşaatı neden bitmiyor?
Evin 2 yıldır süren tadilatında su sızıntılarının yerinin bulunamaması, işlerin sürekli tekrarlanması ve ek olarak deprem güçlendirmesi yapılması süreci uzatmıştır.