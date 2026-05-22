22. haftadaki o acı kayıptan sonra gelen mucize! Ege Kökenli sır gibi sakladığı kızının ismini açıkladı: Anlamı duygulandırdı

Hamileliğinin 22. haftasında ilk bebeğini kaybederek büyük bir acı yaşayan oyuncu Ege Kökenli, uzun süre sessizliğini korumuştu. Daha sonra müjdeli haberi duyurarak anne olduğunu açıklayan Kökenli, minik kızıyla paylaştığı karelerde bebeğinin yüzünü ve ismini gizli tutmayı tercih etmişti. Ünlü oyuncu, Lior Ahituv ile evliliğinden dünyaya gelen minik kızının adını ise ilk kez açıkladı. Kökenli'nin kızına verdiği ismin anlamı ise takipçilerini duygulandırdı.

Ege Kökenli minik bebeğinin adını duyurdu

Geçmişte yaşadığı büyük evlat acısının ardından anne olma mutluluğunu tadan ünlü oyuncu Ege Kökenli, uzun süredir hayranlarından sır gibi sakladığı minik kızının adını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Doğum sonrasında bebeğinin yüzünü ve adını gizli tutmayı tercih eden oyuncu, sosyal medyadaki yoğun soruların ardından sessizliğini bozarak kızına alışılmışın dışında bir isim verdiklerini duyurdu.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."

Bu derin acının ardından zor bir dönem geçiren ve sessizliğe bürünen ünlü isim, bir süre sonra yeniden hamile olduğunu öğrendi. Bu kez süreci daha gözlerden uzak ve saklı yaşamayı tercih eden Kökenli, doğum yaptıktan sonra müjdeli haberi sosyal medyada şöyle duyurdu:

"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için. Sonunda kızımız evimizde"

Ünlü oyuncuya birçok tebrik mesajı yağarken Kökenli, minik kızıyla pozlar verse de bebeğinin ismini ve yüzünü paylaşmaktan kaçındı.

Takipçilerinden peş peşe gelen "Kızının adı ne?" sorularının ardından ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu. İsmi özellikle gizlemediğini, sadece doğum haberini paylaşırken o an aklına gelmediğini belirten oyuncu, kızına verdikleri ismi ilan etti.

Ünlü oyuncu, minik kızına "Tal" adını verdiklerini açıklayarak bu seçimin arkasındaki duygusal manayı paylaştı. "Tal" isminin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını belirten Ege Kökenli, takipçilerine son derece duygusal anlar yaşattı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce destek ve tebrik mesajı yağdırdı.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin