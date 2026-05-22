Babadan evlada duygu yüklü satırlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızı Mira Milena 2. yaşında!
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 2 yaşına giren kızları Mira Milena'nın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygusal mesajlarla kutladı. Savaşçı dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin, kızları için yazdığı sevgi dolu sözler takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, evliliklerinin en güzel parçası olan kızları Mira Milena'nın 2. yaş gününü kutlamanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından aile hayatlarına dair sık sık sıcak kareler paylaşan ikili, kızlarının doğum gününe özel yayınladıkları duygusal mesajlarla takipçilerine adeta duygu dolu anlar yaşattı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları minik Mira'ya iyi dileklerini iletti.
DİZİ SETİNDEN 3 KİŞİLİK ÇEKİRDEK AİLEYE
Yıllar önce birlikte rol aldıkları Savaşçı dizisindeki arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturarak birlikteliklerini taçlandırmıştı. Ünlü çift, Mayıs 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu tatmıştı. Zamanın hızla akıp geçtiği ve magazin dünyasının yakından takip ettiği bu güzel yuvada, minik Milena tam 2 yaşına bastı.
"SEN DOĞDUN BEN DOĞDUM KIZIM"
Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının doğum günü karesine, "Doğdu güneşim. 21.05.2024. Miloş'um 2 yaşında" notunu düşerek mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.
Berk Oktay'ın kızına seslendiği mektup niteliğindeki paylaşım ise sosyal medyada adeta herkesin yüreğine dokundu. Oktay, duygularını şu kelimelerle ifade etti:
"Sen doğdun, ben doğdum kızım... Yokmuşum, bilmiyormuşum bilememişim... Merak ederdim cennet ne diye, bana kokusunu verdin... İyi ki bizi seçtin. Dilinden dökülen babaya layık olabilmem dileğiyle... Seni seviyorum Milena'm"
