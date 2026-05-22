Beşiktaşlı yıldızların Bodrum tatili olay oldu: Basın işin içine girince jet hızıyla hesap ödendi!
Beşiktaş basketbol takımının yıldız isimleri Jonah Mathews ve Devon Dotson’ın Bodrum tatili magazin gündemine damga vurdu. İddiaya göre ünlü basketbolcular, teknede sipariş ettikleri 18 bin liralık hesabın ödemesini yapmadan ayrıldı. Olayın ardından işletmenin ünlü isimlere ulaşmaya çalıştığı fakat ulaşamadığı ortaya çıktı. Söz konusu olayın basına yansıması üzerine ise yeni bir gelişme yaşandı.
Potaların iki yıldızı Jonah Mathews ile Devon Dotson'dan şaşırtan hareket.
ÜNLÜ İSİMLER BODRUM'DAYDI
Günaydın'dan Evren Abdulahoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın iki önemli ismi, geçen hafta tatil için Bodrum'daydı. İki isme, sevgilileri Allie Perry ile Hayley Collimore da eşlik etti. Ekip önce ilçenin en şık otellerinden birinde konakladı. Son gün ise koyları dolaşmak için yat kiraladılar.
18 BİN LİRALIK BORÇ
Cennet Koyu'na giden ekip, burada en pahalısından üç şişe içki istedi. Marketin teknesi hemen siparişi getirdi. İki basketçi, 18 bin liralık hesabı tekneden inerken markete ödeme sözü verdi. Ancak aradan geçen bir haftalık sürede defalarca aranmalarına rağmen hala ödeme yapmadılar.
Jonah Mathews ve Devon Dotson'ın markete borç takıp kaçtıklarını yönündeki haberlerin magazin basınında yer almasının ardından ise yeni bir gelişme yaşandı.
Jonah Mathews, haberin yayınlandığı gün sabah 11.00'de basın mensuplarına dekont gönderip "Biz ödeme yaptık, haber yanlış" dedi. Birkaç saat sonra da Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklama yaparak "Bu, sporcularımızın itibarını zedelemeyi amaçlayan gerçek dışı bir haberdir!" ifadelerini kullandı.
Ancak ünlü basketbolcunun gönderdiği havale belgesinde ödeme tarihi olarak haberin çıktığı 21 Mayıs ibaresi, ödeme saati olarak da 10:16 görünüyordu. Yani haber yayınlandıktan sonra ödeme gerçekleşmişti.