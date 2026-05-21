Ahu Tuğba ne zaman ve nerede vefat etti?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde 69 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından ne tür sorunlar yaşadı?

Anjelik Calvin, annesinin vefat ettiği Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma geçirdiğini, kaldıkları binayı farelerin bastığını, otellerde kalmak zorunda kaldığını ve annesinin kanlı yastığı dahil birçok anısının çalındığını açıklamıştır.

Ahu Tuğba'dan kızına ne kadar miras kaldı?

Anjelik Calvin, annesinden kendisine 5 kişiye yetecek kadar büyük bir miras kaldığını belirtmiş ancak "Annemin ölü bedenini gördüm, o paranın hiçbir değeri yok, keşke annem yaşasaydı" diyerek rakam telaffuz etmek istemediğini söylemiştir.