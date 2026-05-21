Fareler bastı hatıraları çalındı! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik “Travma atlattım” deyip anlattı! Amerika'daki o evde meğer neler yaşamış

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ahu Tuğba'nın vefatının ardından zor günler geçiren kızı Anjelik Calvin, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerika'daki evde yaşadığı psikolojik travmayı anlatan Calvin, "Annemin öldüğü yatak karşımdaydı, kanlı yastığını saklamıştım. 5 kişiye yetecek mirası kaldı ama annemin ölü bedenini gördüm, paranın değeri yok" dedi.

Anne acısıyla sarsıla Anjelik’ten yeni açıklamalar

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 yılında 69 yaşındayken Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde vefat etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen ve Amerika'daki vefatı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilip uzun bir otopsi sürecinden geçen sanatçının ölümü, sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’in kabus dolu günleri

Annesinin kaybıyla derin bir acı yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık özlemini dile getiren Anjelik Calvin, uzun süre sonra İstanbul'a geldi. Bir etkinliğe katılarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Calvin, annesinin vefatının ardından Amerika'daki evde geçirdiği kabus dolu günleri ve yaşadığı psikolojik travmayı ilk kez paylaştı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik yaşadıklarını anlattı

"BÜYÜK TRAVMA ATLATTIM"

Gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz" yorumuna, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" diyerek annesine olan hayranlığını dile getiren Anjelik Calvin, Amerika'daki evde tek başına kalırken atlattığı büyük krizi de aktardı.

Anjelik: Amerika’daki evde psikolojik travma atlattım

Anjelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20-30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. 'Acaba ev lanetlendi mi' dedim, meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca... Zaten kanlı yastığı vesaire hepsini saklamışım. Her şey gitmiş, büyük travma atlattım."

Anjelik: 5 kişiye yetecek mirası kaldı ama hiçbir değeri yok

Annesinden kalan anıların ve eşyaların yağmalandığını belirterek büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Calvin, miras durumuna dair de net konuştu ve maddiyatın annesinin yokluğunda hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik: Herkes annesinin değerini bilsin

Anjelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Annemin hatıralarını da saklayamadım, kaos gibiydi, hepsini çalmışlar. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var, pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah, rakam söyleyemem. Ama ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın o kadar değeri yok ki... Keşke annem hayatta olsaydı. Herkes annesinin değerini bilsin."

Ahu Tuğba ne zaman ve nerede vefat etti?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde 69 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından ne tür sorunlar yaşadı?

Anjelik Calvin, annesinin vefat ettiği Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma geçirdiğini, kaldıkları binayı farelerin bastığını, otellerde kalmak zorunda kaldığını ve annesinin kanlı yastığı dahil birçok anısının çalındığını açıklamıştır.

Ahu Tuğba'dan kızına ne kadar miras kaldı?

Anjelik Calvin, annesinden kendisine 5 kişiye yetecek kadar büyük bir miras kaldığını belirtmiş ancak "Annemin ölü bedenini gördüm, o paranın hiçbir değeri yok, keşke annem yaşasaydı" diyerek rakam telaffuz etmek istemediğini söylemiştir.

Anjelik’in anne acısı

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran Ahu Tuğba'nın ani ölümü zihinlerdeki tazeliğini korurken, kızı Anjelik'in anlattıkları madalyonun diğer yüzündeki ağır dramı gözler önüne seriyor. Bir evladın, annesinin vefat ettiği yatakla aynı odada kalması, acıyla refleks olarak "kanlı yastığı" bile saklaması yaşadığı şokun boyutunu gösteriyor. Anjelik'in "5 kişiye yetecek miras kaldı ama ölü bedenini görünce paranın değeri kalmıyor" sözleri, hayatın ve anne sevgisinin gerçekliğini anlatan en çıplak, en sarsıcı örneklerinden biri.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin