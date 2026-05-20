Görünce tanımakta zorlanacaksınız! Harbiye konserinde baştan aşağı yenilenen Kubat'ın 20 kilo verdiren gizli formülü!
Harbiye Açık Hava sahnesinde Funda Arar ile birlikte muhteşem bir konsere imza atan ünlü sanatçı Kubat, 5 ayda verdiği 20 kiloyla ve baştan aşağı yenilenen tarzıyla dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kubat, bambaşka bir görünüme kavuşmasını sağlayan zayıflama sırrını ilk kez paylaştı.
- Funda Arar ve Kubat, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Funda Arar & Kubat Senfonik' konseri verdi.
- Konserde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı ve 5 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.
- Kubat, 5 ayda 20 kilo vererek dikkat çeken bir fiziksel değişim geçirdiğini açıkladı.
- Kubat, kilo vermesini düzenli spor, yürüyüş ve sağlıklı beslenmeye bağladı.
- Kubat, yeni görüntüsü ve performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Türk müziğinin iki güçlü sesi Funda Arar ile Kubat, "Funda Arar & Kubat Senfonik" konser serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden Funda Arar, Songül Sarpbaş imzalı beyaz ve kırmızı kostümler tercih ederken; Kubat ise şık siyah ve beyaz takım elbiseleriyle ona eşlik etti.
Sahnedeki bu uyum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna muazzam bir görsel atmosfer kattı. Bayram coşkusunun zirveye tırmandığı bu özel gecede, alanı dolduran seyircilere tam 5 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.
5 AYDA 20 KİLO VEREN KUBAT BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Konser öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen sanatçı Kubat'ın yaşadığı fiziksel değişim herkesin dikkatini çekti. Güçlü yorumuyla tanınan Kubat'ın, tam 5 ayda 20 kilo verdiği açıklandı. Fazla kilolarından kurtularak adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ve iğne ipliğe dönen ünlü şarkıcı, zayıflamasının ardından gardırobunu da baştan aşağı yenilemek zorunda kaldığını belirtti.
İŞTE KUBAT'IN MERAK EDİLEN ZAYIFLAMA SIRRI
Basın mensuplarının ve hayranlarının yoğun merakı üzerine zayıflama süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kubat, bu başarısının ardındaki sırrı paylaştı. Uzun zamandır çok sıkı ve kararlı bir program uyguladığını dile getiren ünlü sanatçı, kilo verme formülünü şu iki temel kurala bağladı:
- Düzenli Spor ve Yürüyüş: Günlük hayatında hareket etmeyi önceliğe alan Kubat, düzenli olarak spor yaptığını ve yürüyüşlerini hiçbir şekilde aksatmadığını vurguladı.
- Disiplinli ve Sağlıklı Beslenme: Egzersiz programını sıkı bir diyetle destekleyen şarkıcı, disiplinli bir sağlıklı beslenme programı uygulayarak bu büyük değişime imza attığını söyledi.
Büyük bir irade örneği göstererek eski kilosuna veda eden Kubat, hem fit görüntüsüyle hem de Harbiye'deki senfonik performansıyla izleyenlerden tam not almayı başardı.
MERAK EDİLENLER
Kubat kaç kilo verdi ve bu süreç ne kadar sürdü?
Ünlü şarkıcı Kubat, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 5 ay gibi kısa bir sürede tam 20 kilo vermeyi başarmıştır.
Kubat'ın zayıflama sırrı nedir, nasıl kilo verdi?
Kubat zayıflama sırrını düzenli olarak yaptığı spor ile yürüyüşlere ve hayatına dahil ettiği son derece disiplinli, sağlıklı bir beslenme programına borçlu olduğunu açıklamıştır.
Harbiye'deki "Funda Arar & Kubat Senfonik" konserinde neler yaşandı?
Konserde 19 Mayıs coşkusu yaşanırken, seyircilere 5 bin Türk bayrağı dağıtılmıştır. Funda Arar kırmızı-beyaz kostümleriyle göz doldururken, fazla kilolarından kurtulan Kubat ise siyah-beyaz takım elbiseleriyle sahne almıştır.