Basın mensuplarının ve hayranlarının yoğun merakı üzerine zayıflama süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kubat, bu başarısının ardındaki sırrı paylaştı. Uzun zamandır çok sıkı ve kararlı bir program uyguladığını dile getiren ünlü sanatçı, kilo verme formülünü şu iki temel kurala bağladı:

Büyük bir irade örneği göstererek eski kilosuna veda eden Kubat, hem fit görüntüsüyle hem de Harbiye'deki senfonik performansıyla izleyenlerden tam not almayı başardı.

MERAK EDİLENLER Kubat kaç kilo verdi ve bu süreç ne kadar sürdü?

Ünlü şarkıcı Kubat, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 5 ay gibi kısa bir sürede tam 20 kilo vermeyi başarmıştır.

Kubat'ın zayıflama sırrı nedir, nasıl kilo verdi?

Kubat zayıflama sırrını düzenli olarak yaptığı spor ile yürüyüşlere ve hayatına dahil ettiği son derece disiplinli, sağlıklı bir beslenme programına borçlu olduğunu açıklamıştır.

Harbiye'deki "Funda Arar & Kubat Senfonik" konserinde neler yaşandı?

Konserde 19 Mayıs coşkusu yaşanırken, seyircilere 5 bin Türk bayrağı dağıtılmıştır. Funda Arar kırmızı-beyaz kostümleriyle göz doldururken, fazla kilolarından kurtulan Kubat ise siyah-beyaz takım elbiseleriyle sahne almıştır.

