Geri dönen o modaya Cemre Baysel de uydu! Siyah tarzını gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü!
Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, son dönemde yeniden yükselişe geçen 2000'li yılların kapri akımına katıldı. Derin göğüs ve sırt dekoltesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun stili, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Yıllar öncesine ait olan ve 2000'li yılların ikonik tarzını yansıtan kapri modası, bu sezon sokak stilinin en dikkat çeken trendleri arasında yeniden ortaya çıktı. Birçok ünlü ismin kombinlerinde yer vermeye başladığı bu nostaljik akımın son takipçilerinden biri de oyuncu Cemre Baysel oldu.
Şimdilerde "Güller ve Günahlar" dizisiyle ekranda boy gösteren ve modayı yakından takip eden Baysel, gardırobuna eklediği kapri kesim tulumuyla dikkatleri üzerine çekti.
SİYAH TULUM VE AKSESUAR SEÇİMİ
Cemre Baysel, son paylaşımında siyahlar içindeki stiliyle kamera karşısına geçti. Siyah halter yaka tulum tercih eden oyuncunun kıyafetinde modern kesimler ve sırt dekoltesi yer aldı. Görünümünü tamamlamak adına büyük boy (oversize) kahverengi deri çanta ve ince topuklu terlikler kullanan Baysel'in bu dikkat çekici sokak tarzı, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: İKİ AYRI GÖRÜŞ
Ünlü oyuncunun kapri tulumlu kombinini yayınlamasının ardından takipçileri ve moda severler tek bir fikirde buluşamadı. Baysel'in tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, paylaşıma birbirine tamamen zıt iki ayrı görüşte yorumlar yağdı.
1. Görüş (Beğenenler): Tarzı oldukça modern ve sofistike bulan bir kısım sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun nostaljik bir esintiyi günümüze başarıyla taşıdığını savundu. Kombini destekleyenler, "Harika bir sokak stili olmuş, kapri tulumu ve çanta seçimi çok iyi" diyerek Baysel'e destek verdi.
2. Görüş (Beğenmeyenler): Kapri modasının geri dönmesinden hoşnut olmayan ve kombini rüküş bulan diğer bir kısım ise eleştirel yaklaşmayı tercih etti. Bu görüşü savunan kullanıcılar ise, "Kapri modası geçmişte kalmalıydı, tulumun boyu da çantayla uyumu da maalesef çok kötü" diyerek tarzı rüküş bulduklarını ifade etti.
Cemre Baysel'in bu son stil denemesi, 2000'ler modasının günümüz sokaklarında ne kadar kabul görüp görmeyeceği tartışmasını yeniden alevlendirmiş oldu.
