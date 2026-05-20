Emel Sayın’dan Nükhet Duru’ya doğum günü mesajı: “Nünü’m iyi ki doğdun”
Türk müziğinin iki usta ismi Emel Sayın ve Nükhet Duru, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Sayın’ın, yakın dostu Duru’nun doğum gününü “Nünü’m iyi ki doğdun” sözleriyle kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hızlı Özet Göster
- Türk müziğinin iki ünlü ismi Emel Sayın ve Nükhet Duru'nun 50 yılı aşkın dostluğu sosyal medyada gündem oldu.
- Emel Sayın, Nükhet Duru'nun doğum gününü sosyal medya hesabından 'Nünü'm iyi ki doğdun' sözleriyle kutladı.
- Nükhet Duru, Emel Sayın ile sahne arkadaşlığını ve dostluğunu özlemle paylaşarak, Sayın'ı 'Türk müziğinin Emel Sayın'ı' olarak nitelendirdi.
- İki sanatçının karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan dostluğu, hayranları tarafından 'örnek arkadaşlık' olarak yorumlandı.
- Sanatçıların 1970'li yıllardan bu yana süren arkadaşlığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Magazin dünyasında örnek dostluklarıyla bilinen Emel Sayın ve Nükhet Duru, uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarıyla bir kez daha gündeme geldi.
YARIM ASRI GERİDE BIRAKAN İKİLİ
Temelleri 1970'li yıllara uzanan ve yarım asrı geride bırakan dostluk, bu kez doğum günü kutlamasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SAMİMİ KUTLAMA
Sahnelerin zarafet ve asalet simgesi olarak anılan Emel Sayın, bir diğer usta isim olan yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü sanatçı, paylaşımında "Nünü'm iyi ki doğdun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bu mesaj kısa sürede hayranlardan yoğun ilgi gördü.
"EMOŞ'UMLA SAHNEDE OLMAYI ÇOK ÖZLEDİM"
Öte yandan Nükhet Duru da geçtiğimiz günlerde Emel Sayın ile birlikte sahnede olduğu anlardan kareler paylaşarak dostluklarına dair duygularını dile getirmişti. Duru paylaşımında, "Emoş'umla sahnede olmayı çok özledim. Hayatta en çok keyif aldığım şeylerden biri, sesine, enerjisine ve kişiliğine hayran olduğum dostlarımla aynı sahneyi paylaşmak" ifadelerine yer vermişti.
EMEL SAYIN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Açıklamasının devamında usta sanatçı, Emel Sayın için övgü dolu sözler kullanarak, "Emoş'um bambaşka, çok zarif ve asil; Türk müziğinin Emel Sayın'ı" demişti. İki usta ismin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan dostluğu, hayranları tarafından "örnek arkadaşlık" olarak yorumlanmaya devam ediyor.