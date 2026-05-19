“Önüne gelen şarkı yapıyor” deyip tepki gösterdi! Sinan Akçıl’dan “Milli duygular ekmek teknesi değildir!” çıkışı
Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Türkler Geliyor" marşını seslendirirken müzik dünyasındaki meslektaşlarına sert eleştirilerde bulundu. Son dönemde peş peşe çıkan milli marşlara atıfta bulunan ünlü popçu, "Milli duygular ekmek teknesi değildir" sözleriyle sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Eskişehir'de sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, son dönemde müzik dünyasında adeta bir furyaya dönüşen "milli marş" polemiklerine dair sessizliğini sert bir çıkışla bozdu. A Milli Futbol Takımımızın Amerika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası turnuvası öncesinde hazırladığı eserle adından söz ettiren popçu, konser alanını dolduran binlerce hayranının önünde "Milli duygular ekmek teknesi değildir" diyerek çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde mikrofon başına geçen Akçıl, yoğun ilgi gören konserinde yeni marşını seslendirerek geceye damga vurdu. Ünlü müzisyen, şarkı aralarında son dönemde peş peşe milli marş üreten diğer meslektaşlarını hedef alarak, "Maalesef önüne gelen şarkı yapıyor. Bu milli bir meseledir, o yaptı ben de yapayım diye bir durum yoktur. Milli Takım ve milli duygular ekmek teknesi değildir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
2026 Dünya Kupası'na katılarak göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımımız için özel bir marş hazırlayacağının sözünü aylar öncesinden veren Sinan Akçıl, "Türkler Geliyor" adlı yeni eserini geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına anlamlı bir saygı duruşunda bulunarak 14 Mayıs günü saat tam 19.23'te yayınlanan marş, kısa sürede on binlerce kez dinlenerek dijital platformlarda büyük başarı yakalamıştı.
Heyecanını ilk andan itibaren sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, marşı klibiyle birlikte resmi olarak yayınlamak için futbol federasyonundan gerekli tüm yasal izinleri aldıklarını belirtmişti. Projesini stüdyo aşamasındayken ilk olarak Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini söyleyen ünlü popçu, iki sanatçıyı "totemi ve uğuru" olarak nitelendirmişti.
MERAK EDİLENLER
Sinan Akçıl meslektaşlarına neden "ekmek teknesi" tepkisi gösterdi?
Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası turnuvası sürecinde önüne gelen her sanatçının peş peşe milli marş yapmasını eleştirerek, milli duyguların ticari bir ranta dönüştürülmemesi gerektiğini savundu.
"Türkler Geliyor" marşı ne zaman yayınlandı?
Marş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına atıfta bulunularak anlamlı bir zamanlamayla 14 Mayıs günü saat tam 19.23'te müzikseverlerin beğenisine sunuldu.