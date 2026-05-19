“Önüne gelen şarkı yapıyor” deyip tepki gösterdi! Sinan Akçıl’dan “Milli duygular ekmek teknesi değildir!” çıkışı

Eskişehir'de sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, son dönemde müzik dünyasında adeta bir furyaya dönüşen "milli marş" polemiklerine dair sessizliğini sert bir çıkışla bozdu. A Milli Futbol Takımımızın Amerika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası turnuvası öncesinde hazırladığı eserle adından söz ettiren popçu, konser alanını dolduran binlerce hayranının önünde "Milli duygular ekmek teknesi değildir" diyerek çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde mikrofon başına geçen Akçıl, yoğun ilgi gören konserinde yeni marşını seslendirerek geceye damga vurdu. Ünlü müzisyen, şarkı aralarında son dönemde peş peşe milli marş üreten diğer meslektaşlarını hedef alarak, "Maalesef önüne gelen şarkı yapıyor. Bu milli bir meseledir, o yaptı ben de yapayım diye bir durum yoktur. Milli Takım ve milli duygular ekmek teknesi değildir" ifadelerini kullandı.