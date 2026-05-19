Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012 yılında İstanbul'da dünyaevine giren Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, Türkiye'ye ziyaretlerinde yaşadığı barınma krizini mahkemeye taşımıştı. İstanbul'a geldiğinde annesine ait bir evde geçici olarak konaklamak zorunda kaldığını dile getiren Prenses Tanberk, iki çocuğuyla birlikte sürekli ve kendilerine ait bir konuta ihtiyaç duyduklarını belirterek kiracısının Beşiktaş'taki mülkten çıkmasını talep etti.