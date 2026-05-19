"Başka dairem yok evi boşalt" demişti! Liechtenstein prensesi İlhan Tılsım Tanberk’in davasında şok karar
Liechtenstein Prensesi İlhan Tılsım Tanberk'in, Beşiktaş'taki dairesi için kiracısı Süleyman K.'ya karşı açtığı ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul'a geldiğinde çocuklarıyla kalacak yeri olmadığını belirterek "Başka dairem yok, evi boşalt" talebinde bulunan Türk iş kadınının haklılığı, tapu kayıtlarının incelenmesiyle tescillendi ve mahkeme dairenin tahliyesine hükmetti.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul'a geldiğinde çocuklarıyla kalacak yeri olmadığını belirterek "Başka dairem yok, evi boşalt" talebinde bulunan Tanberk, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. Mahkeme, tapu kayıtları üzerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Prenses İlhan Tılsım Tanberk'i haklı bularak kiracının evi tahliye etmesine hükmetti.
Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012 yılında İstanbul'da dünyaevine giren Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, Türkiye'ye ziyaretlerinde yaşadığı barınma krizini mahkemeye taşımıştı. İstanbul'a geldiğinde annesine ait bir evde geçici olarak konaklamak zorunda kaldığını dile getiren Prenses Tanberk, iki çocuğuyla birlikte sürekli ve kendilerine ait bir konuta ihtiyaç duyduklarını belirterek kiracısının Beşiktaş'taki mülkten çıkmasını talep etti.
Süreç boyunca konut ihtiyacının aciliyetini vurgulayan iş kadını, "Başka bir evim yok, kiracımın evimi boşaltmasını talep ediyorum" diyerek yasal haklarını aradı.
Buna karşılık kiracı Süleyman K. ise mahkemedeki savunmasında, davacı İlhan Tılsım Tanberk'in tahliye talebinin gerçek ve samimi olmadığını öne sürdü. Kira sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.
Tanberk'in adına incelenen tapu kayıtlarında bir evinin bulunduğu, istemin kabul edilir olduğu tespit edildi. Mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine karar verdi.
