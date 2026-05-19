Dilan Çiçek Deniz Cannes’ta yıldızlar geçidine katıldı: Türkiye'den katılan tek oyuncu
Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen “Women in Motion” gecesinde boy gösterdi. Türkiye’den davete katılan tek oyuncu olan Deniz, dünya yıldızlarıyla aynı gecede yer alarak uluslararası arenadaki dikkat çekici yükselişini sürdürdü.
Kariyerindeki uluslararası adımlarla adından sık sık söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve sinema endüstrisindeki kadınların gücünü kutlayan "Women in Motion" gecesine katıldı.
TÜRKİYE'DEN KATILAN TEK OYUNCU
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcı kimliği ve moda dünyasındaki etkili duruşuyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, Cannes'da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Güzel oyuncu, sinema, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı bu özel geceye Türkiye'den katılan tek oyuncu oldu.
YILDIZLAR GEÇİDİNDE BOY GÖSTERDİ
Başarılı oyuncu, Demi Moore, Julianne Moore, Salma Hayek, Sebastian Stan, Colman Domingo, Halsey, Daisy Edgar-Jones ve Isabelle Huppert gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı davette boy gösterdi.
ULUSLARARASI ARENADA İSTİKRARLI ADIMLAR
Son olarak Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Women in Motion davetiyle global sinema endüstrisiyle olan bağlarını güçlendirmeye devam eden Deniz, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye ve küresel görünürlüğünün sınırlarını genişletmeye devam ediyor
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 Sivas doğumlu Türk oyuncu, model ve şairdir. Genç yaşlardan itibaren tiyatro ve edebiyatla ilgilenen Deniz, 15 yaşında bir şiir kitabı çıkarmış, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır.
2014 yılında Miss Turkey ikinci güzeliseçildikten sonra modellik ve oyunculuk kariyerine hız kazandırmıştır. Oyunculuğa Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atmış; ardından Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Alev Alev ve büyük kitlelerce tanınmasını sağlayan Çukur gibi popüler televizyon dizilerinde başrol oynamıştır. Ayrıca Yarım Kalan Aşklar gibi dijital projelerde ve dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olarak yer almıştır.