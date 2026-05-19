Dilan Çiçek Deniz Cannes’ta yıldızlar geçidine katıldı: Türkiye'den katılan tek oyuncu

Son olarak Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Women in Motion davetiyle global sinema endüstrisiyle olan bağlarını güçlendirmeye devam eden Deniz, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye ve küresel görünürlüğünün sınırlarını genişletmeye devam ediyor

Dilan Çiçek Deniz ve Colman Domingo

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR? Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 Sivas doğumlu Türk oyuncu, model ve şairdir. Genç yaşlardan itibaren tiyatro ve edebiyatla ilgilenen Deniz, 15 yaşında bir şiir kitabı çıkarmış, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır.

2014 yılında Miss Turkey ikinci güzeliseçildikten sonra modellik ve oyunculuk kariyerine hız kazandırmıştır. Oyunculuğa Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atmış; ardından Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Alev Alev ve büyük kitlelerce tanınmasını sağlayan Çukur gibi popüler televizyon dizilerinde başrol oynamıştır. Ayrıca Yarım Kalan Aşklar gibi dijital projelerde ve dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olarak yer almıştır.

