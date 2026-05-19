Şarkıcı Çelik’ten romantik İstanbul paylaşımı: Gün batımının tadını sevgilisiyle çıkardı
90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Çelik, bu kez şarkılarıyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Üsküdar’daki evinden İstanbul manzarasını paylaşan sanatçı, sevgilisi Elif Üngür ile geçirdiği huzurlu anları anlattığı notuyla dikkat çekti. Çelik, paylaşımında “Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası." sözlerini de ifade etti.
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Çelik, bu kez müzik kariyeriyle değil sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.
İSTANBUL'UN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ
Türk pop müziğinin altın dönemine damga vuran sanatçı, İstanbul manzaralı evinden yaptığı paylaşımıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve romantik hitleriyle hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesabından günlük yaşamına dair samimi paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son paylaşımında ise İstanbul'un büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi.
GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYAYAN GÜN BATIMI
Üsküdar Salacak'taki evinden Tarihi Yarımada manzarasını paylaşan Çelik, gün batımı eşliğinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Boğaz'ın eşsiz görüntüsü ve gökyüzünü kızıla boyayan gün batımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"BOL ÇAY BOL ŞEKERLİ SAATLER"
Paylaşımına sevgilisi Elif Üngür'i de etiketleyen ünlü sanatçı, romantik notuyla dikkat çekti. Çelik paylaşımında, "Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası. Elif Ünügür ile bol çay, bol şekerli saatler. Koyu bir sohbet. Bazen de paylaşılan sessizlik" ifadelerini kullandı.
"TAM BİR HUZUR KARESİ"
Son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçının paylaşımı, hayranları tarafından "İstanbul'un en güzel hali", "Tam bir huzur karesi" ve "90'ların romantik ruhu hala devam ediyor" yorumlarıyla karşılandı.
