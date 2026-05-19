Travis Scott İstanbul’a geliyor! Sadece 2 bin 500 kişinin katılacağı gece olay yarattı
Dünyaca ünlü hip-hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. “One Night Only” konseptiyle İstanbul’da gerçekleşecek özel gece için yalnızca 2 bin 500 bilet satışa sunulurken, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi şimdiden dikkat çekti.
YALNIZCA 2 BİN 500 BİLET
Ünlü rapçi, 31 Mayıs'ta Tersane İstanbul içerisinde yer alan Grand Factory'de düzenlenecek "One Night Only in the Club with Travis Scott" etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek organizasyon için yalnızca 2 bin 500 bilet satışa sunulacak.
ÖN KAYIT SİSTEMİ
Bu özel konsept nedeniyle etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, organizasyon ekibi ön kayıt sistemiyle bekleme listesi oluşturmaya başladı. Biletlerin, bekleme listesine kayıt yaptıran kullanıcılar için 19 Mayıs saat 14.00 itibarıyla satışa çıkacağı duyuruldu. Etkinliğin duyurulmasının ardından sosyal medyada büyük yankı oluşurken, gece şimdiden yılın en çok konuşulan organizasyonlarından biri olarak gösterilmeye başlandı.
SÜRPRİZ SAHNE ŞOVU
Tamamen özel gece kulübü deneyimi olarak tasarlanan organizasyonda Travis Scott; DJ performansı, sahne enerjisi ve sürpriz şovlarıyla sahne alacak. Etkinlik boyunca R&B ve hip-hop müzikleri geceye damga vuracak. Kapıların saat 16.00'da açılacağı organizasyonun gece 01.00'e kadar sürmesi planlanıyor.
KANYE WEST DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'de ilk kez sahne almaya hazırlanan Travis Scott'ın İstanbul performansı, müzik dünyasında da büyük heyecan yarattı. Ünlü rapçinin, Kanye West'in ardından Türkiye'de DJ etkinliği düzenleyecek olması da dikkat çekti.
TRAVİS SCOTT KİMDİR?
Travis Scott, gerçek adıyla Jacques Webster, 30 Nisan 1992 doğumlu Amerikalı rapçi, şarkıcı ve prodüktördür. Houston, Teksas doğumlu sanatçı; hip hop, lo-fi ve ambient müziği harmanlayan tarzıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kanye West ve T.I. gibi yıldızlarla çalışan Travis Scott, bugüne kadar milyonlarca albüm satışı elde etti. Grammy'ye birçok kez aday gösterilen ünlü sanatçı, enerjik sahne performansları ve dev prodüksiyonlu konserleriyle tanınıyor.