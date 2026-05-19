Travis Scott İstanbul’a geliyor! Sadece 2 bin 500 kişinin katılacağı gece olay yarattı

TRAVİS SCOTT KİMDİR?

Travis Scott, gerçek adıyla Jacques Webster, 30 Nisan 1992 doğumlu Amerikalı rapçi, şarkıcı ve prodüktördür. Houston, Teksas doğumlu sanatçı; hip hop, lo-fi ve ambient müziği harmanlayan tarzıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kanye West ve T.I. gibi yıldızlarla çalışan Travis Scott, bugüne kadar milyonlarca albüm satışı elde etti. Grammy'ye birçok kez aday gösterilen ünlü sanatçı, enerjik sahne performansları ve dev prodüksiyonlu konserleriyle tanınıyor.