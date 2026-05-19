Dışarıdan şatafatlı görünen o hayatın arkasındaki gerçek mücadele! Nevra Serezli yalıda büyüdü ancak parası yoktu...

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Nevra Serezli, Bebek'te denize sıfır bir yalıda geçen çocukluğunun bilinmeyen yüzünü ve kariyerinin en büyük mesleki yanılgısını açık yüreklilikle paylaştı. Konuk olduğu programda çocukluk yıllarına dair çarpıcı gerçekleri anlatırken "Şahane züğürtlerdik" ifadeleriyle dikkat çeken oyuncunun Sihirli Annem itirafı çok konuşuldu.

Nevra Serezli’’den samimi açıklamalar

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği Dudu karakteriyle ve sayısız tiyatro oyunuyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran usta oyuncu Nevra Serezli, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Programda çocukluk yıllarına dair son derece samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun, Bebek'te lüks bir yalıda geçen çocukluk günlerine dair anlattıkları izleyicileri şoke etti.

Nevra Serezli: Yalıda büyüdük ama paramız yoktu

Denize sıfır bir yalıda büyümesine rağmen maddi olarak her zaman zorlandıklarını esprili bir dille aktaran Serezli, o yılları şu sözlerle özetledi:

"Yalıda büyüdük ama paramız yoktu: Şahane züğürtlerdik. Para yok ama yalı. Aile efradından kalma bir yalıydı. Her katında aileden fertler oturuyordu. Bebek'te. Denize sıfır, çocukluğumda denize giriyordum."

Babasının o dönem yalıyı ayakta tutabilmek ve geçimi sağlamak için çok yoğun çalıştığını belirten usta sanatçı, "Yalıyı geçindirecek para yoktu. Babam zor kazanıyordu. Kardeşimle beni kolejde okutuyordu. Tam şahane züğürtlerdik" ifadeleriyle, dışarıdan şatafatlı görünen o hayatın arkasındaki gerçek mücadeleyi anlattı.

Nevra Serezli’den Sihirli Annem açıklaması

Nevra Serezli, programın ilerleyen dakikalarında televizyon tarihine damga vuran "Sihirli Annem" hakkında yaptığı şok itirafla da magazin gündemine bomba gibi düştü.

Meslek hayatı boyunca senaryolar konusundaki güçlü öngörüsüyle tanındığını ve bir metni okuduğu an o işin tutup tutmayacağını tahmin etme konusunda kolay kolay yanılmadığını vurgulayan deneyimli sanatçı, tüm kariyeri boyunca bu kuralı bozan tek bir istisna yaşadığını açıkça dile getirdi.

Dizinin senaryosu ilk önüne geldiğinde projeye oldukça mesafeli yaklaştığını gizlemeyen Serezli, kağıt üzerindeki hikayeyi son derece basit ve sadece çocuklara yönelik sıradan bir iş olarak nitelendirdiğini itiraf etti.

Nevra Serezli: ’Nasıl olsa 5-6 bölüme kalkar’ diye kabul ettim

Bu sebeple yapıma başlangıçta biraz burun kıvırdığını ve projenin televizyon ömrünün çok kısa olacağını düşündüğünü belirterek mesleki tecrübesindeki o tek yanılgıyı şu çarpıcı sözlerle haykırdı:

"O kadar öngörülüyümdür, bir metni okur okumaz tutar veya tutmaz derim. Bir tek Sihirli Annem'de yanıldım. 'Bu çok basit bir şey, çocuk işi' diye burun kıvırdım. 'Nasıl olsa 5-6 bölüme kalkar' diye kabul ettim, 4 sene sürdü. Hala ekmeğini yiyorum"

Nevra Serezli kaç yaşında?

Nevra Serezli, 81 yaşındadır.

Nevra Serezli nerede eğitim almış ve profesyonel oyunculuğa ne zaman başlamıştır?

Usta sanatçı Nevra Serezli, Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra ABD'de tiyatro eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuk kariyerine ise 1966 yılında Dormen Tiyatrosu çatısı altında adım atmıştır.

Sihirli Annem ilk kez hangi yılda yayınlanmaya başlamıştır?

Türk televizyon tarihinin en popüler, uzun soluklu fantastik ve aile temalı komedi dizilerinden biri olan Sihirli Annem, ekran yolculuğuna ilk kez 2003 yılında başlamıştır.

Sihirli Annem dizisinin temel konusu nedir?

Dizi, çocuklu bir fani olan Sadık ile iyiliksever bir peri olan Betüş'ün evlenmesini ve bu evliliğin ardından aile fertleri ile etraflarında gelişen birbirinden sihirli ve eğlenceli olayları konu almaktadır.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den ve sosyal medyadan alınmıştır.

