Nehir Erdoğan’ın "Altı Üstü İstanbul" heyecanı: “Çekimleri sabırsızlıkla bekliyorum” I Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Nehir Erdoğan, yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV’de yayınlanacak “Altı Üstü İstanbul” dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, okuma provalarında heyecanını gizleyemedi. Önceki akşam sevgilisi Serkan Ercan’la görüntülenen Erdoğan, özel hayatına dair soruları ise yanıtsız bıraktı.
Hızlı Özet Göster
- Nehir Erdoğan, ATV'de yayınlanacak 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin kadrosuna katıldı.
- Oyuncu, yeni dizinin okuma provalarına başladı ve çekimleri sabırsızlıkla bekliyor.
- Nehir Erdoğan, sevgilisi Serkan Ercan ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.
- Daha önce 'Yabancı Damat' dizisiyle tanınan Erdoğan, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
- Oyuncu, 2014-2017 yılları arasında Ahmet Sesigürgil ile evli kalmıştır.
Uzun süredir setlerden uzak olan oyuncu Nehir Erdoğan, ekranlara dönüyor.
OKUMA PROVASI HEYECANI
Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde ATV'de yayınlanacak olan "Altı Üstü İstanbul" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Dizi oyuncuları okuma provalarına başlarken Nehir Erdoğan da oldukça heyecanlıydı.
"ÇEKİMLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Önceki akşam Cihangir'de sevgilisi Serkan Ercan ile görüntülenen Erdoğan, bu projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Çekimleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
EVLİLİKLE İLGİLİ SORULARI ES GEÇTİ
Öte yandan Nehir Erdoğan geçtiğimiz günlerde özel yaşamıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. "Yanlışlıkla evlendik" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Sevgilisi Serkan Ercan'la el ele görüntülenen Nehir Erdoğan'a evlilikle ilgili sorular da yöneltildi. Ancak sorulan sorulara cevap vermedi.
MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU
Patlayan flaşlara tepki vermeyen oyuncunun yüzünde gülümseme oluştu. Nehir Erdoğan'ın ilişkisinden mutlu olduğu yüz ifadesinden belli oluyordu.
Nehir Erdoğan oyunculuğa nasıl başladı?
➡Nehir Erdoğan, lise yıllarında tiyatro sahnesiyle tanıştıktan sonra oyunculuğa yöneldi. Selma Yiğitalp Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde başlayan sahne tutkusu, üniversite yıllarında da devam etti. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmasına rağmen kariyerini ekran önünde sürdürmeyi tercih etti.
Nehir Erdoğan'ın kariyerindeki çıkış projesi hangisi oldu?
➡Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım "Yabancı Damat" dizisi oldu. Erdoğan, dizide canlandırdığı Nazlı karakteriyle büyük beğeni topladı. Dizi yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan'da da yüksek izlenme oranlarına ulaştı.
Nehir Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili neler biliniyor?
➡Nehir Erdoğan, 2014 yılında Ahmet Sesigürgil ile evlendi. Çiftin evliliği 2017 yılında sona erdi. Oyuncu son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelirken, sevgilisi Serkan Ercan ile görüntülendi.